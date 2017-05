Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va inchide circulatia pe podul de la Agigea, in perioada 8-25 mai, pentru reparatii.

Podul de la Agigea este situat pe Drumul National 39 (DN39), kilometrul 9, fiind principalul drum care face legatura intre Constanta si Vama Veche, trecand prin Mangalia. Lucrarile la podul vechi de la Agigea au fost incepute in 2010 si urmau sa fie finalizate in februarie 2013, dar au fost mult intarziate, potrivit News.ro.

CNAIR inchide circulatia in luna mai la propunerea constructorului, masura fiind sprijinita de Politia Rutiera.

”Inchiderea totala a traficului pe pod este necesara in aceasta perioada pentru tensionarea finala a cablurilor, inlocuite in perioada septembrie-decembrie 2016, demontarea ancorajului provizoriu de pe pilonul central si montarea elementelor rosturilor de dilatatie ale podului”, se arata in comunicat.

Foloseste ruta alternativa pentru a evita blocajele in trafic

CNAIR a anuntat ca, in perioada in care podul de la Agigea va fi inchis, canalul Dunare-Marea Neagra va putea fi traversat pe noul pod, aflat la o distanta de 2,8 km. Pentru evitarea blocajelor in trafic, ruta alternativa propusa de CNAIR este nodul rutier A4 (intersectia cu Drumul National 39, Agigea) - A4 (intrare port Constanta Sud) - podul nou peste canalul Dunare - Marea Neagra - bretea acces la DN 39A- DN 39A - DN 39 (Eforie Nord - Agigea).

Dupa redeschiderea podului, toate cele patru benzi vor putea fi utilizate fara restrictii de circulatie pe intreaga durata a sezonului estival, potrivit companiei. In cazul in care vremea va fi favorabila, fara vant puternic, aceasta va permite finalizarea lucrarilor intr-un termen mai scurt, sustin reprezentantii CNAIR.

”La ora actuala hidroizolatia podului a fost finalizata, iar din punct de vedere tehnic toate cele patru benzi de circulatie vor fi functionale, incepand din data de 5 mai 2017”, se arata in comunicat.

La finalul lunii aprilie, CNAIR a anuntat ca traficul rutier pe podul Agigea se va desfasura in continuare pe doua benzi pana in 5 mai, deoarece lucrarile de montare a hidroizolatiei pe acest pod sunt intarziate din cauza ploilor.

Demontarea ancorajului (un inel cu o greutate de aproximativ 90 de tone), presupune masuri speciale, iar operatiunea va fi efectuata cu ajutorul a doua macarale cu o capacitate de 400 tone fiecare, utilaje care nu pot actiona in conditii de vant puternic, potrivit CNAIR.

”In vederea evitarii unor accidente care ar putea pune in pericol viata sau integritatea corporala a participantilor la trafic, podul de la Agigea trebuie inchis in totalitate, in perioada efectuarii acestor manevre. Pentru tensionarea finala a cablurilor sunt necesare operatiuni de nivelment al podului (stabilirea pozitiei initiale a tablierului podului) si teste pentru masurarea fortelor din fiecare cablu. Aceste teste se pot face doar dupa eliberarea oricarei sarcini de pe pod, ceea ce inseamna implicit oprirea traficului”, au explicat reprezentantii CNAIR.

Sursa foto: disq / Shutterstock