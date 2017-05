"In proiectul de nou Cod Fiscal (cel cu impozitarea pe gospodarie) se propune introducerea deductibilitatii donatiilor, dar dispare prevederea referitoare la directionarea a 2% din impozitul pe venit. Dorim, de aceea sa initiem cat mai repede un dialog cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice", avertizeaza Asociatia pentru Relatii Comunitare.

Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Orice roman poate redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Bani redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016.

Dupa ce ARC a facut aceasta sesizare, Ministerul Finantelor Publice ca analizeaza conceptul de administrare a venitului global anual si care lucreaza la un sistem de deduceri personale, care include sponsorizari ale ONG-urilor sau donatii pentru cauze umanitare. Afla de aici cum poti sa redirectionezi 2%.

"Societatea civila ar avea posibilitatea sa obtina finantari mai mari decat cele provenite din redirectionarea a 2% din impozit, asa cum se intampla acum. Expertii discuta mai multe variante: fie pastrarea sistemului actual de redirectionare a 2% din impozit, fie introducerea donatiei in sistemul de deduceri personale din venitul global al contribuabilului. In viitorul sistem, sumele donate ar putea fi deduse integral in limita a 1000 lei/membru al gospodariei (familiei)", se arata in comunicatul ministerului.

Dupa finalizarea analizelor si a simularilor necesare, proiectul Codului Economic, care va include modificarile Codului fiscal, va fi supus dezbaterii publice si inaintat Parlamentului Romaniei.

Cati bani s-au strans din 2% directionat de romani

In anul fiscal 2015, doar 1,8 milioane de romani cu venituri (salarii sau PFA) au ales sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit, desi in Romania exista peste 8,3 milioane de contribuabili (persoane fizice si persoane fizice autorizate), potrivit datelor ANAF. Pe scurt, doar 22% din numarul total de romani cu venituri au completat si depus Formularul 230 sau Formularul 200 prin care sunt redirectionati bani pentru a sustine o cauza sociala.

In 2015, s-au strans 157.827.402. lei (35 milioane euro), suma totala virata de la bugetul de stat catre entitatile non-profit (fundatie, asociatie, ONG) care cheltuiesc banii pentru sustinerea cauzelor sociale, arata datele ANAF. De acesti bani au beneficiat 29.633 de entitati non-profit.

Entitatile catre care romanii au redirectionat cei mai multi bani sunt: Asociatia Help Autism, Fundatia pentru SMURD, Fundatia Hospice Casa Speratei, Organizatia Salvati Copiii, Asociatia de Caritate din Armata Romaniei - Camarazii. Printre primele 10 se afla si o manastire, Manastirea Lainici din judetul Gorj.

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.