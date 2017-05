Primaria Capitalei a anuntat, vineri, ca Pasajul de la Piata Sudului va fi finalizat si redat integral circulatiei pana la finalul lunii iulie. Gabriela Firea i-a transmis constructorului ca acesta este ultimul termen pe care il acorda pentru finalizarea lucrarilor. In cazul in care termenul nu va fi respectat, din nou, contractul va fi reziliat.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a primit asigurari de la reprezentantii asocierii Astaldi - Euroconstruct, cu care s-a intalnit joi, ca pasajul de la Piata Sudului va fi terminat si redat integral circulatiei pana cel tarziu in 28 iulie, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei a mai spus ca responsabilii Unitatii de Implementare a Proiectului, din cadrul Primariei Capitalei, vor monitoriza permanent lucrarile, „pentru a se asigura ca se respecta obligatiile asumate prin contract, iar raportarile scriptice corespund cu realitatea din teren”.

Gabriela Firea i-a spus constructorului ca acesta este ultimul termen pe care il mai acorda pentru finalizarea constructiei, in caz contrar contractul cu asocierea Astaldi-Euroconstruct va fi reziliat.

Circulatia prin Pasajul de la Piata Sudului este deschisa din 28 aprilie pe cate un fir pe sens.

Inaugurarea Pasajului de la Piata Sudului, amanata de mai multe ori

Firea spunea, la sfarsitul lunii aprilie, ca a stabilit o intalnire cu constructorii pasajului, la care ar urma sa ceara deschiderea in totalitate a circulatiei prin pasaj in luna iulie, fiind de neacceptat termenul de 30 octombrie propus de acestia, in conditiile in care lifturile si scarile rulante, ultimele elemente necesare, ar urma sa fie livrate in iunie.

Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.

Investitia este de 28,3 milioane de euro, din care finantarea europeana este de 18,9 milioane de euro.

Pasajul de la Piata Sudului va avea o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate.

