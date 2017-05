Circulatia rutiera va fi inchisa de vineri seara pana duminica, in centrul Capitalei, pentru parada de motociclete si de masini de epoca si pentru concursul Drift Grand Prix.

Traficul va fi inchis de vineri, ora 22.00, pana duminica, la ora 23.00, pe traseul bulevardul Libertatii (intre Calea 13 Septembrie si bulevardul Natiunile Unite), bulevardul Unirii (intre bulevardul I.C. Bratianu si Piata Constitutiei), potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei.

O parada de motociclete si de masini de epoca va avea loc sambata, intre orele 14.00 si 15.00, pe traseul Piata Constitutiei - bulevardul Unirii - Piata Alba Iulia - Piata Muncii - bulevardul Basarabia, pana la intersectia cu bulevardul Chisinau si retur pe acelasi traseu, potrivit News.ro. In timpul paradei nu va fi restrictionat traficul pe acest traseu, autoturismele si motocicletele urmand sa circule cu respectarea regulilor de circulatie.

In perioada in care traficul va fi inchis, soferii vor putea circula pe traseele: Calea 13 Septembrie – bulevardul Tudor Vladimirescu - bulevardul George Cosbuc - bulevardul Regina Maria - Piata Unirii, Calea 13 Septembrie - strada Izvor - strada Bogdan Petriceicu Hasdeu - Splaiul Independentei - bulevardul I.C. Bratianu, bulevardul Unirii - bulevardul I.C. Bratianu - Splaiul Independentei - Pod Bogdan Petriceicu Hasdeu - strada B.P. Hasdeu - strada Izvor.

Concursul Drift Grand Prix va avea loc in weekend, in Piata Constitutiei, pe o suprafata de 17.000 de metri patrati, in cadrul Salonului Auto Moto.

Sursa foto: Radu Bercan / shutterstock.com