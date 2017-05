Aceasta excludere este instituita conform clauzelor unui acord de negociere de solutii (Negotiated Resolution Agreement - NRA) incheiat intre Banca Mondiala si societatea mentionata. Acordul a fost incheiat in urma unei anchete desfasurate de Banca Mondiala cu privire la anumite acuzatii de dare si luare de mita in cadrul activitatilor aferente proiectului de Reforma in Sanatate 2.

"Conform probelor identificate in cadrul cercetarilor, Tehnoplus a acordat ca mita suma de 168.860 euro in schimbul atribuirii unui contract de furnizare de echipamente. Aceste plati constituie o practica inacceptabila, penalizata prin sistemul de sanctiuni al Grupului Banca Mondiala. Conform prevederilor Acordului NRA mentionat mai sus, Tehnoplus se angajeaza sa coopereze cu vicepresedintia Grupului Banca Mondiala insarcinata cu probleme de integritate si sa-si imbunatateasca programul propriu de conformare, astfel incat acesta sa fie aliniat Ghidului de integritate si conformare aprobat de Consiliul director al Bancii Mondiale in anul 2010. Aceasta excludere instituita asupra societatii Tehnoplus Medical S.R.L poate fi adoptata si de alte banci de dezvoltare multilaterala, conform prevederilor Acordului de Recunoastere Reciproca a Excluderilor (Agreement of Mutual Recognition of Debarments), semnat in data de 9 aprilie 2010", arata comunicatul.

Sursa foto: igorstevanovic / Shutterstock.com