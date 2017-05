Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Hunedoara, Bogdan Nitu, a declarat pentru News.ro ca magistratii Judecatoriei Hunedoara au emis pe numele barbatului mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru furt calificat.

Barbatul, Gabriel Gal, in varsta de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, a fost ridicat de politisti vineri din incinta Spitalului Municipal Hunedoara (Sectia Ortopedie) si audiat in legatura cu infractiunea de furt calificat comisa in noaptea de 1 spre 2 mai, ulterior el fiind retinut.

Barbatul are antecedente penale, pentru mai multe infractiuni de furt comise in strainatate.

Surse judiciare au declarat ca dupa ce a furat banii din casa de bilete a Castelului Corvinilor, barbatul a sarit de pe un zid al cetatii, iar cand a cazut si-a rupt un picior. El a mers la Spitalul Municipal Hunedoara, unde i-a fost pus piciorul in ghips si a ramas internat la Sectia de Ortopedie.

Anchetatorii care au mers la spital pentru a-l ridica pe barbat au gasit asupra acestuia doar 1.800 de lei, restul sumei nefiind recuperata pana acum, au mai spus sursele citate.

In dimineata zilei de 2 mai, Politia Hunedoara a fost sesizata prin 112, de catre agentul unei firme de paza despre faptul ca, in timp ce se afla in serviciul de paza la Castelul Huniazilor, a constatat ca persoane necunoscute au patruns in incinta castelului si, prin spargerea unui geam, au sustras din casa de bilete suma provenita din incasari. Este vorba de 170.000 de lei.