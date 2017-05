Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a afirmat duminica, la Digi 24, ca Romania ocupa un loc codas in Europa in ceea ce priveste starea de sanatate, in conditiile in care romanii isi administreaza singuri tratamentul si exista farmacii care vand, in continuare, antibiotice fara reteta. In acest sens, ministrul a anuntat ca in noua Lege a sanatatii vor fi introduse sanctiuni „foarte dure” pentru farmaciile care elibereaza medicamente fara reteta si care vand angro.