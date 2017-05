Ritmul a incetinit de la 14,7% in februarie si 18,4% in ianuarie. Ritmul anual de crestere a salariilor inregistrat in ianuarie 2017 a fost unul record dupa noiembrie 2008, potrivit News.ro.

In decembrie 2016, castigul salarial mediu net a ajuns la 2.354 lei (521 euro), nivel record-istoric, dupa un avans de 11,4% fata de decembrie 2015. Si castigul mediu brut a atins in decembrie 2016 un nivel-record, de 3.257 lei (721 euro).

In martie, castigul mediu brut a urcat cu 4,8% fata de februarie, la 3.256 lei (716 euro), in contextul in care salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 16%, de la 1.250 lei pana la 1.450 lei.

”Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 40,9% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv cu 24,8% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului", arata comunicatul de marti al INS, in celelalte sectoare fiind inregistrate cresteri mai mici ale castigurilor.

Domeniile in care salariile au depasit 1.000 de euro

Statisticile oficiale publicate arata ca, in termeni reali, tinand cont de inflatie - care a fost de 0,4% in martie, in termeni anuali -, castigurile nete au fost mai mari, in luna martie 2017, cu 14% fata de a doua luna din 2016.

"Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (5880 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1369 lei)", se arata in comunicatul INS.

Potrivit tabelelor INS, pe langa sectorul IT, castigul mediu net din Romania a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.550 lei) in luna martie in domeniul extractiei petrolului brut si a gazelor naturale (5.706 lei), fabricarea produselor de cocserie (5.132 lei), activitati de asigurari (5.013 lei) si activitati de servicii anexe extractiei (4.622).

Sursa foto: Anton Prato, Shutterstock