Mai multe perchezitii au loc, marti dimineata, in Capitala si in judetele Olt si Valcea, la persoane cercetate pentru evaziune fiscala in domeniul leasing-auto. Prejudiciul in acest caz este estimat la 1,5 milioane de lei.

Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice de la Politia Judeteana Valcea, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Valcea, fac sase perchezitii la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale, precum si la locuintele unor persoane suspectate de infractiuni de evaziune fiscala in domeniul leasing-auto, potrivit News.ro.

In perioada 2010 - 2011, persoanele vizate nu ar fi mentionat in actele contabile ori in alte documente legale operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate. Totodata, suspectii ar fi trecut in actele contabile operatiuni fictive, mai spune sursa citata.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1,5 milioane de lei.