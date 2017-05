Pe langa sarbatorile de Paste si Craciun, cand zeci de mii de companii ofera salariatilor tichete si carduri cadou, numeroase companii aleg sa isi motiveze angajatii de 1 Iunie - Ziua Copilului, scrie News.ro. Zeci de companii acorda angajatilor tichete cadou si cu ocazii mai putin uzuale, cum ar fi Ziua Bancherului (4 iunie), Ziua Energeticianului (20 iulie), Ziua Petrolistului (8 septembrie), Ziua Inginerului Roman (14 septembrie), Ziua Nationala a Contabilului (21 septembrie) sau chiar Ziua Nationala a Romaniei (1 decembrie).

"Remarcam o tendinta clara din partea angajatorilor de a puncta cu un plus de fast momentele speciale din viata profesionala, precum aniversarile companiilor sau chiar aniversarile si momentele speciale din viata personala a angajatilor, oferindu-le tichete sau carduri cadou. Avantajele sunt atat de natura financiara, respectiv scutiri de taxe sociale salariale si patronale, cat si de natura logistica, tichetele si cardurile cadou fiind foarte simplu de comandat si utilizat in orice companie, de orice dimensiune sau domeniu de activitate. In plus, tichetele si cardurile cadou scot din anonimat orice eveniment sarbatorit de companii, asociind un gest memorabil si de impact bonusurilor oferite", spune Dana Sintejudean, Director General Adjunct al Edenred Romania.

Tichete cadou pentru copiii angajatilor, dar si pentru angajati

Tichetele cadou oferite salariatilor de 1 iunie in beneficiul angajatilor si al copiilor minori sunt deductibile si scutite de taxe si impozite atat pentru angajatori, cat si pentru angajati, in limita sumei de 150 de lei per beneficiar. De 1 iunie, pot beneficia de tichete cadou atat copiii minori ai angajatilor, cat si angajatii insisi. Astfel, un angajat care are doi copii minori poate primi tichete cadou in valoare totala de 450 lei, scutite de taxe sociale si de impozitul pe venit. Pentru companiile angajatoare, tichetele cadou acordate salariatilor sunt deductibile in limita a 5% de la calculul impozitului pe profit.

Conform analizelor Edenred Romania, cea mai mare companie emitenta de tichete si carduri de beneficii pentru salariati, cateva mii de companii vor acorda angajatilor tichete cadou de 1 iunie in acest an, in crestere cu aproximativ 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Estimam ca trendul deja marcat, de a oferi angajatilor tichete si carduri cadou ca bonus cu diverse ocazii speciale, va continua pe tot parcursul anului 2017. Tichetele si cardurile cadou sunt preferate de angajati si angajatori in locul cadourilor in numerar sau in natura, acestea din urma fiind impersonale, lipsite de memorabilitate si greu de gestionat din punct de vedere logistic. De asemenea, un cadou clasic poate sa nu fie pe placul angajatilor. In schimb, tichetele si cardurile cadou ofera libertatea de alegere a cadoului dorit dintr-o varietate de produse si servicii Dana Sintejudean, Edenred Romania

Cea mai mare retea de comercianti parteneri pentru tichetele si cardurile cadou Edenred Tichetele si cardurile cadou pot fi cheltuite pentru a cumpara orice tip de produse, de la imbracaminte, bijuterii, cosmetice, carti, IT & electronice, accesorii, decoratiuni, bricolaj, articole de sport, pana la produse alimentare din cea mai mare retea de magazine partenere.

Tichetele cadou de la Edenred sunt acceptate pe intreg teritoriul tarii de peste 65.000 de comercianti parteneri. Cardurile cadou Compliments pot fi cheltuite in peste 7.000 magazine de toate tipurile.

Edenred este lider pe piata tichetelor si cardurilor preplatite pentru angajati, atat in Romania, cat si la nivel international. In Romania, peste 35 000 de companii acorda salariatilor lor diverse tipuri de tichete si carduri emise de Edenred: tichete si carduri de masa Ticket Restaurant, tichete de cadouri Ticket Cadou, carduri de cadouri Compliments, vouchere de vacanta, tichete sociale, carduri pentru cheltuieli de afaceri.

Edenred, compania care a inventat tichetele de masa Ticket Restaurant, liderul mondial in servicii preplatite adresate companiilor, concepe si administreaza solutii pentru organizatiile si institutiil care vor sa ofere putere de cumparare, sa-si optimizeze costurile si sa isi motivele echipele. Solutiile dezvoltate de Grupul Edenred sunt utilizate intr-o retea de 1.4 milioane de comercianti afiliati de catre 43 milioane de angajatii din 750.000 de organizatii client.

Portofoliul este organizat in doua linii de business principale: beneficii pentru angajati (Ticket Restaurant, Ticket Alimentacion, Ticket CESU, Childcare Vouchers etc.) si managementul cheltuielilor profesionale (Spendeo, Ticket Log, Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom etc.).

Edenred ofera de asemenea si solutii complementare pentru managementul ecosistemelor tranzactionale, acoperind plati corporate (Edenred Corporate Payment), solutii pentru motivare si recompensare (Ticket Cadou, Ticket Compliments, Ticket Kadeos) si programe publice sociale. Listata la bursa Euronext Paris, Edenred activeaza in 42 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2016, volumul total al tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 20 miliarde euro. Ticket Restaurant si celelalte denumiri comerciale ale produselor si serviciilor Edenred sunt marci inregistrate ale Edenred SA.

