In cazul in care un pacient are nevoie de transport medical poate apela la Serviciile de Ambulanta Judetene, la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov sau la cele oferite de companiile private. In timp ce serviciile oferite de sistemul de sanatate public sunt gratuite, cele din mediul privat au costuri de peste 400 de lei, in functie de necesitatile pacientului. Vezi in continuare care sunt tarifele ambulantelor private.