Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul de stat in Departamentul federal pentru afaceri externe al Confederatiei Elvetiene, Pascale Baerswyl, in cadrul careia a fost comunicata decizia Consiliului federal elvetian de a activa clauza de salvgardare aplicabila cetatenilor romani si bulgari, prevazuta in Protocolul II al Acordului UE-Elvetia privind Libera Circulatie a Persoanelor, scrie News.ro.

Aceasta masura are o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi reinnoita in anul 2018 si are ca termen limita de aplicare 31 mai 2019.

Masura adoptata vizeaza exclusiv eliberarea de noi permise de sedere de tip „B” (durata de sedere intre 1 si 5 ani), nerestrictionand eliberarea de permise de tip „L” (durata de sedere sub un an) sau de tip „C” (permise de stabilire a caror eliberare nu este reglementata prin Acordul mentionat) si nici prelungirea permiselor de tip „B” deja eliberate.

Partea elvetiana a aratat ca masura nu singularizeaza Romania, ea fiind aplicata de Elvetia in 2012 pentru statele membre nou intrate in UE si in 2013 pentru celelalte state membre UE.

Totodata, a rezultat ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile elvetiene, in perioada iunie 2016 - mai 2017 au fost acordate aproximativ 3900 permise de sedere de tip „B” pentru cetatenii romani si bulgari, cifra care depaseste pragul mediu al ultimilor 3 ani, de 1024 de permise, se arata in comunicatul MAE.

Secretarul de stat George Ciamba a exprimat regretul cu privire la decizia luata de partea elvetiana, aratand ca aceasta survine in contextul unui numar relativ mic al romanilor care au solicitat un permis de tip „B” in ultimul an si este in disonanta cu contributia pe care comunitatea romaneasca din Elvetia – in marea ei majoritate inalt calificata - o are pe piata locala a muncii.

Partea romana considera ca orice decizie privind libera circulatie trebuie sa se incadreze in spiritul facilitarii unui parteneriat apropiat dintre UE si Elvetia, cu obiectivul respectarii liberei circulatii a persoanelor si a fortei de munca si non-discriminarii cetatenilor europeni, valori care constituie elemente fundamentale ale Acordului pentru Libera Circulatie a Persoanelor, subliniaza MAE.

Conform Acordului din 1999 dintre Confederatia Elvetiana si Uniunea Europeana privind libera circulatie a persoanelor (ALCP), extins la Romania si Bulgaria la 1 iunie 2009 prin Protocolul II la acesta, accesul cetatenilor romani si bulgari pe piata muncii elvetiene s-a facut in limita unor cote stabilite pe o perioada de 7 ani. Perioada de mentinere a restrictiilor pe piata muncii s-a incheiat la 31 mai 2016, data de la care Elvetia a liberalizat circulatia lucratorilor romani si bulgari. Conform Protocolului amintit, in cazul in care fluxul de lucratori romani si bulgari depaseste cu 10% media ultimilor trei ani, la data de 1 iunie 2017 sau pentru ultima data, la data de 1 iunie 2018, guvernul elvetian poate activa o clauza de salvgardare prin care sa limiteze eliberarea de noi permise. Masura poate fi aplicabila pe durata unui an si poate fi prelungita cel mult pana in mai 2019.

Sursa foto: Arturo Osorno | Dreamstime.com