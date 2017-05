Constructia propriu-zisa a acestui pasaj, lung de 374 de metri, va fi de 24 de luni, termenul de finalizare fiind anul 2019. Garantia de buna executie va fi de 24 de luni, potrivit News.ro.

”Configurat sub forma de sens giratoriu, pasajul va fi construit la intersectia dintre strada Prelungirea Ghencea - DJ602 si centura Bucuresti si are ca principal scop fluidizarea traficului rutier in zona”, se arata in comunicat.

CNAIR estimeaza ca ordinul de incepere al lucrarilor pentru acest pasaj va fi emis in toamna acestui an. Lucrarile prevazute in proiect sunt grupate in trei parti.

Prima este pasajul propriu-zis, a doua este reprezentate de pasajele pe centura, pe bretelele de urcare si coborare la intersectia giratorie, iar a treia este intersectia giratorie. Prin realizarea acestei lucrari se urmareste, in principal, decongestionarea traficului si fluidizarea circulatiei pe centura Capitalei, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Romania.

”Sunt prevazute si doua drumuri colectoare pentru accesul riveranilor, unul fiind amplasat de o parte si de alta a rampei dinspre Bucuresti a pasajului de pe Prelungirea Ghencea – DJ602 si altul la rampa dinspre Domnesti. Accesul in aceste doua drumuri se face pe baza unor intersectii giratorii amplasate la baza rampelor”, se arata in comunicat.

Totodata, pentru traversarea pietonala a caii ferate, s-au prevazut de o parte si de alta a soselei de centura doua scari metalice, sub pasaj.

Lucarile la pasajul de la Domnesti de pe centura Capitalei au fost amanate in ultimul an in special din cauza contestatiilor. Odata cu expirarea perioadei legale de depunere a contestatiilor, CNAIR a putut sa demareze semnarea contractului, procedura care era estimata initial sa fie finalizata la finalul lunii aprilie.

Sursa foto: Zapiska | Dreamstime.com