Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, considera inoportuna reformarea metodologiei de acces in invatamantul liceal prin reintroducerea examenelor de admitere, insa spune ca ar putea fi modificat examenul de bacalaureat, care sa devina diferentiat, in functie de specializarea in care a fost pregatit elevul.

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a declarat ca nu crede ca este oportuna reformarea metodologiei de acces a elevilor in invatamantul liceal, subiect aflat in dezbatere publica in ultima perioada, potrivit News.ro.

Asa cum este organizata evaluarea (nationala - n.r.) in momentul de fata, corespunde si se racordeaza foarte bine cu sistemul romanesc de invatamant. Noi avem obligativitatea invatamantului pana in clasa a X-a, iar daca introduci un examen de admitere... nu este necesar. Evaluarea nationala este un examen care ne permite sa repartizam elevii in ciclul urmator Pavel Nastase

Ministrul Educatiei ia in calcul bacalaureatul diferentiat

Ministrul Educatiei a fost intrebat si daca are in vedere introducerea bacalaureatului diferentiat, in functie de specializarile urmate de elevi in liceu, afirmand ca ia in calcul aceasta posibilitate.

Ma gandesc la orice masura, inclusiv la aceasta masura, care sa aduca sistemul de invatamant romanesc intr-o stare de normalitate. Sa avem flexibilitatea necesara si cu aceasta descentralizare, copiii sa vina cu placere la scoala, sa avem manuale care evident sa aiba la baza programe scolare corespunzatoare, nu foarte stufoase, care sa plece de la competente, si nu de la anumite disipline sau continuturi pe care le cunosc unii sau altii care lucreaza in Invatamant Pavel Nastase

Ministrul Educatiei a facut o vizita in Arad pentru a participa la Targul EDU2JOB (care include un targ a locurilor de munca, un targ al educatiei si unul al firmelor de exercitiu), pentru inaugrarea unui nou sediu al Inspectoratul Scolar Judetean si pentru o intalnire cu inspectorii scolari generali judeteni.

Sursa foto: Pressmaster, Shutterstock