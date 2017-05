Controlorii de trafic aerian au intrat in greva de avertisment si timp de doua ore vor intrerupe lucrul. Mai multe curse vor avea intarzieri la plecarea si la sosirea pe Aeroportul "Henri Coanda”.

Angajatii ROMATSA, regia de stat care se ocupa cu dirijarea traficului aerian din Romania, au intrat in greva de avertisment de doua ore, nemultumiti ca nu a fost incheiat un nou contract colectiv de munca, desi negocierile se poarta din februarie 2016, potrivit News.ro.

In cele doua ore de protest, angajatii ROMATSA sunt obligati, conform legii, sa asigure o treime din zborurile programate. In timpul grevei de avertisment nu vor fi afecate zborurile umanitare de stat, medicale, de cautare si salvare si de urgenta.

Reprezentantii Aeroportului “Henri Coanda” au declarat, pentru News.ro, ca nicio cursa nu va fi anulata din cauza grevei de avertisment a controlorilor de trafic, dar mai multe zboruri vor avea intarzieri la plecare si la sosire.

Aproximativ 30 de curse aeriene trebuiau sa decoleze intre orele 11.00 si 13.00 de pe Aeroportul “Henri Coanda”, spre Germania, Austria, Cehia, Italia, Marea Britanie, Israel, Rurcia, Grecia si Ungaria, Republica Moldova, precum si spre aeroporturile din Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

Zeci de curse au intrazieri

Pana la ora 11.00, dintre aeronavele care ar fi trebuit sa decoleze de pe Aeroportul “Henri Coanda” in perioada grevei de avertisment au fost anuntate cu intarzieri: cursa W63003 spre Londra (care trebuia sa plece la ora 11.35, va pleca la 12.35); cursa 0B111 spre Roma (de la ora 11.40 la 13.17); cursa W63091 spre Dortmund (de la 12.10 la 12.40); cursa R O391 spre Londra (de la 12.30 la 14.00); cursa 0B117 spre Bologna (de la 13.00 la 14.50); cursa RO383 spre Paris (de la 13.10 la 14.30) si cursa AF5051 spre Paris (de la 13.10 la 14.30).

Tot aproximativ 30 de curse aeriene interne si internationale aveau orele de aterizare pe Aeroportul “Henri Coanda” intre 11.00 si 13.00. Cursele internationale trebuiau sa plece spre Bucuresti de pe aeroporturi din Italia, Turcia, Israel, Austria, Germania, Italia, Rusia, Elvetia, Suedia, Belgia si Norvegia, iar zborurile interne erau pe rutele Oradea-Bucuresti si Satu Mare - Bucuresti.

Controlorii de trafic ameninta cu greva generala

Reprezentantii Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania au avut discutii inaintea grevei de avertisment cu conducerile ROMATSA si Ministerului Transporturilor, insa pentru ca nu au ajuns la niciun rezultat, au decis sa continue actiunea de protest si sa intrerupa lucrul vineri, intre orele 11.00 si 13.00.

Liderul ATSR, Gabriel Tudorache, a declarat, pentru News.ro, ca este foarte probabila si declansarea grevei generale in viitorul apropiat, daca problemele cu care se confrunta compania nu vor fi rezolvate.

Angajatii ROMATSA sustin ca actiunea de protest este urmarea unei "lungi batalii pentru pastrarea prestigiului institutiei, pentru depolitizarea si decapusarea ei".

Sindicalistii spun ca nu urmaresc avantaje materiale, ci siguranta locului de munca, avertizand ca inmultirea zborurilor pe teritoriul romanesc si reducerea numarului de controlori de trafic constituie un atac la adresa sigurantei traficului.

"De aceea, rugam publicul larg sa ne inteleaga si sa fie alaturi de noi in acest demers care ne priveste pe toti, familiile noastre, copiii nostri... Nu vrem sa mai pozam in vinovati din cauza incompetentei, indolentei si a lipsei de raspundere a unor indivizi necalificati pentru posturile de conducere pe care le ocupa in diverse institutii ale statului", arata reprezentantii ATSR.

ROMATSA este regia cu cele mai mari salarii din Romania. Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe 2016, salariul mediu lunar brut, fara a lua in calcul bonusurile, este de 21.430 lei (aproape 5.000 euro) in acest an.

In Romania existau, la mijlocul anului trecut, 552 de controlori de trafic aerian, dintre care in jur de 300 sunt controlori de rute, iar restul sunt controlori de turn. Dintre cei 252 de controlori de turn, 47 lucreaza la cel mai mare aeroport din Romania, „Henri Coanda” Bucuresti.