"Durata minima a concediului de odihna anual este de 25 de zile lucratoare, din care o zi este pentru sarbatorirea zilei de nastere a angajatului, in baza unui acord intre angajator si angajat, dar si cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene”, se arata in proiectul de lege. potrivit News.ro.

Initiatorii argumenteaza ca proiectul a fost conceput „pentru a se crea posibilitatea unei motivari prin cresterea perioadei de concediu de odihna necesar diminuarii efectelor psihice, fizice si intelectuale a suprasolicitarii, efecte devastatoare in viitor atat pentru angajati dar si pentru costul fortei de munca a angajatorului”.

Senatorii PNL au mai precizat ca introducerea zilei de nastere ca zi legala poate fi inclusa in aceeasi categorie a argumentelor expuse, „mai ales ca din punct de vedere moral, educational, si etic majoritatea angajatilor «uita» sa-si ofere un echilibru motivational care va avea efecte si in randamentul ulterior al cresterii productivitatii muncii”.

Patru zile de munca si trei de odihna

Liberalii au mai depus o propunere legislativa pentru modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii si care prevede ca durata normala a timpului de munca pentru salariatii angajati cu norma intreaga este de 8 ore pe zi, aceasta putand fi si de 10 ore pe zi, dar cu respectarea a 40 de ore pe saptamana.

Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Aceasta norma a timpului de munca se stabileste cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene, in functie de raportul contractual dintre angajat si angajator. Ea poate fi si de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40 de ore pe saptamana Proiect de lege

Potrivit expunerii de motive, prezenta propunere legislativa are in vedere un precedent aparut la nivel international privind cresterea productivitatii muncii angajatilor in companiile multinationale precum si in diferite institutii publice.

Senatorii PNL au mai afirmat ca, pentru sustinerea propunerii legislative, au avut in vedere si efectele pe care modificarea programului le-ar putea avea asupra economiei.

„Daca, per total, programul companiei va ramane de cinci zile pe saptamana, dar niciun angajat nu va munci mai mult de patru zile, rezulta ca patronul trebuie sa faca noi angajari. Asadar, s-ar crea mai multe locuri de munca, cu conditia ca patronul sa aiba cu ce sa plateasca noii angajati”, au subliniat semnatarii propunerii.

Sursa foto: YanLev/Shutterstock.com