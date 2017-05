Simona Halep, cap de serie numarul sase, va evolua direct in turul doi la turneul de categorie Premier 5 de la Roma, cu invingatoarea dintre Laura Siegemund si Naomi Osaka, in timp ce Irina Begu va juca in runda inaugurala cu letona Anastasija Sevastova, iar Monica Niculescu cu olandeza Kiki Bertens.

In turul doi, Halep o va intalni pe invingatoarea din meciul dintre germana Laura Siegemund, locul 35 WTA, si japoneza Naomi Osaka, pozitia 49 in ierarhia mondiala, scrie News.ro.

Halep are palmares pozitiv cu Osaka, pe care a invins-o in cele doua intalniri avute pana acum. In schimb, Halep a pierdut ambele meciuri avute cu Siegemund, ultimul in urma cu doua saptamani, in semifinale, la turneul de la Stuttgart.

Irina Begu, locul 36 WTA, este condusa cu 2-1 in intalnirile directe cu Anastasija Sevastova, locul 22 WTA, iar Monica Niculescu, locul 48 WTA, conduce cu 2-0 in meciurile cu Kiki Bertens, pozitia 19 in ierarhia mondiala. In calificarile turneului de la Roma evolueaza si Sorana Cirstea, locul 83 WTA, care va juca in primul tur cu chinezoaica Wang Qiang, locul 58 mondial.

Sursa foto: lev radin/Shutterstock.com