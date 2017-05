„Afirmatia potrivit careia "decizia Primariei Municipiului Bucuresti de a aloca fonduri pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei Cathedral Plaza este o procedura fara finalitate" este hazardata si profund nedreapta”, sustine municipalitatea ca raspuns la mesajul Arhiepiscopiei si spune ca aceasta „ar trebui sa stie foarte bine ca o sentinta judecatoreasca nu poate fi adusa la indeplinire prin incalcarea legii”, scrie News.ro.

Saptamana trecuta, arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti Ioan Robu a declarat ca, in opinia sa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "fuge de obligatia de a da decizia de demolare” in cazul Cathedral Plaza, el explicand ca in aceasta problema nu s-a ajuns la niciun acord. El a spus ca exista o hotarare definitiva de demolare a imobilului, dar ca in aceasta problema nimeni nu vrea sa faca primul pas.

Primaria Capitalei anunta, tot saptamana trecuta, ca au fost initiate demersurile pentru punerea in aplicare a Sentintei nr. 2520/28.06.2012 privind desfiintarea constructiei de birouri Cathedral Plaza, pentru identificarea modalitatilor de demolare si a costurilor fiind demarate, in anii precedenti, doua proceduri de achizitie publica, anulate, insa, prima pentru lipsa unor oferte conforme, iar cea de-a doua pentru ca nu s-a prezentant nici un ofertant.

La randul lor, reprezentantii Millennium Building Development (MBD), firma care detine Cathedral Plaza, au spus sambata ca hotararea de demolare a cladirii de birouri Cathedral Plaza a fost pronuntata intr-un proces in care proprietarul cladirii nu a fost parte chemata in judecata si nu s-a putut apara, iar Primaria Capitalei are obligatia de a "legaliza" cladirea. MBD precizeaza ca, "in cazul absurd al demolarii”, costurile s-ar ridica la 70 de milioane de euro, care ar trebui suportati de municipalitate.

"Hotararea prezentata de Arhiepiscopia romano-catolica de Bucuresti drept titlu pentru demolare este in realitate o solutie dispusa la sase luni dupa ce proprietarul, Millennium Building Development, a initiat aceasta actiune legala de regularizare. In plus, solutia a fost pronuntata de o instanta careia nu i-a adus la cunostinta cererea de regularizare si in cadrul unui proces in care MBD nu a fost parte chemata in judecata si nu s-a putut apara, si cladirea Milenium se afla in teren privat si nu in teren public”, explica proprietarul, intr-un comunicat de presa.

Acesta mai sustine ca Primaria Capitalei are obligatia de a legaliza cladirea, in acest sens fiind depuse 19 expetize realizate de universitati si experti, din care reies legalitatea actelor, calitatea constructiei, protejarea monumentului, imposibilitatea de a darama cladirea fara afectarea monumentului. Proprietarul Cathedral Plaza mai spune ca, "in cazul absurd al demolarii", costul estimat ar fi de 70 de milioane de euro, suma care ar trebui suportata de Primaria Capitalei.

"Primaria Municipiului Bucuresti are mai intai obligatia in fata societatii romanesti si in fata investitorului de a autoriza cladirea Cathedral Plaza si de a pune capat acestui abuz care dureaza din 2011”, mai spune Millenium, apreciind ca "demolarea ar fi un act nesabuit, brutal, absurd si care ar trada o adevarata iresponsabilitate”.

Sursa foto: Sebastian Duda / Shutterstock