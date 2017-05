Tenismenul Marius Copil, locul 104 ATP, a ratat, sambata, accederea in ultimul tur al caificarilor la turneul de 1.000 de puncte de la Roma, dotat cu premii in valoare totala de 4.507.375 de euro.

Copil a fost invins, in runda inaugurala, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-4, dupa o ora si 44 de minute, de americanul Jared Donaldson, cap de serie numarul 8 in calificari si pozitia 78 in ierarhia mondiala, scrie News.ro.

Pentru participarea in calificari la Roma, Marius Copil nu va primi niciun punct ATP, dar va incasa un cec in valoare de 1.785 de euro.

Sursa foto: Gabriel Mitrache / Shutterstock