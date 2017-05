Simona Halep, locul 8 WTA, a castigat a doua oara consecutiv turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 7-5, 6-7 (4), 6-2, pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, locul 17 WTA. Acesta este al 15-lea turneu castigat de Simona Halep la simplu, in cariera profesionista, primul in acest an.

Finala Madrid Open a fost o inclestare tensionata, echilibrata si spectaculoasa. Ambele jucatoare au aratat un tenis de clasa, cu ghemuri si schimburi de mingi lungi, cu solutii de efect si cu risipa de energie, scrie News.ro.

Halep a abordat inteligent partida cu puternica Mladenovic, a fost calma in momentele in care precizia loviturilor ei a lasat de dorit, a avut rabdare si nu s-a abatut de la planul stabilit. O data si-a iesit insa rau din fire, in finalul setului al doilea, dupa un lob extraordinar al adversarei, si a trantit racheta, apoi a lovit-o cu piociorul. Publicul a fluierat gestul, iar arbitrul a penalizat-o pe romanca.

Jucatoarea romana a contracarat jocul in forta al rivalei, lungind schimburile de mingi si miscand-o mult pe teren. Halep a servit bine, a impiedicat-o pe Mladenovic sa-si faca "un-doi-urile" cu lovitura de dreapta si a jucat-o mult pe rever. Punct forte altadata, serviciul lui Mladenovic nu a fost la cel mai inalt nivel. Dar ea a folosit alte lovituri din "arsenal", mai ales "scurta" si a facut destul de bine fata in meci. La inceput, frantuzoaica nu a parut intr-o forma fizica foarte buna si nu a putut sa fie atat de agresiva ca de obicei. Obligata la defensiva, o postura in care nu apare des, Mladenovic a alergat mult si uneori a lovit mingea din pozitii inconfortabile. Totusi, ea agasit resurse sa duca meciul in decisiv, in care mobilitatea, darzenia si tehnicitatea Simonei Halep au facut diferenta.

In primul set, Kristina Mladenovic a fost mult timp la conducere pe tabela, dar nu si in joc. Romanca a fost cu un pas in spate, dar a evoluat agresiv, nu a renuntat in niciun moment si a revenit de fiecare data. Meciul a inceput cu un ghem lung, de noua minute, castigat de Mladenovic pe serviciul sportivei romane. Jucatoarea franceza s-a distantat la 2-0, inainte ca Simona Halep sa puncteze si ea. La 2-1, Mladenovic a condus cu 40-0 pe propriul serviciu, dar jucatoarea mai bine clasata a reusit break-ul. Apoi a fost randul frantuzoaicei sa castige din nou pe serviciul rivalei, la 3-3. De la 3-5, Halep si-a adjudecat toate ghemurile, nu usor insa. Setul s-a incheiat cu 7-5 pentru sportiva romana, dupa o ora si trei minute.

In setul secund, Halep s-a aflat la conducere pe tabela, cu 2-0, dupa un break in ghemul al doilea. Mladenovic nu a cedat si a revenit cu rebreak. In continuare, cele doua sportive si-a facut serviciul pana la tie-break. Mladenovici a condus cu 3-0 si si-a mentinut avantajul impunandu-se cu 7-4, dupa alte 62 de minute.

Detinatoarea trofeului a inceput bine si decisivul. Ea a reusit break-ul in ghemul al treilea, l-a "dublat" in ghemul al saptelea si a inchis meciul, dupa 6-2 si dupa doua ore si 44. minute de la start.

Simona Halep va primi 1.043.680 de euro si 1.000 de puncte WTA, iar Mladenovic 511.740 de euro si 650 de puncte.

Anul trecut, Halep s-a impus la Madrid Open, dupa ce a dispus, cu 6-2, 6-4, de Dominika Cibulkova din Slovacia. In 2014, romanca a fost invinsa in aceeasi faza de Maria Sarapova, cu 1-6, 6-2, 6-3.

Anterior, Halep disputase ultima finala la 31 iulie 2016, cand a castigat turneul de la Montreal, dupa 7-6 (2), 6-3, in fata americancei Madison Keys.

In varsta de 25 de ani, Simona Halep a castigat 14 turnee: Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.

Ea a mai jucat opt finale, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.

Pentru Simona Halep urmeaza participarea la turneul de la Roma.

