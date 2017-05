Politistii au confiscat peste trei kilograme de canabis, heroina, cocaina, comprimate de ecstasy si substante psihoactive, precum si sume mari de bani si tigari de contrabanda, de la locuintele traficanilor perchezitionate in ultimele doua saptamani, in dosare in care sunt vizate 169 de persoane, dintre care 62 au fost retinute sau arestate.