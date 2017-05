Sumele vor fi acordate de Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti in urma unei cereri si a unei copii a certificatului de casatorie depuse de unul dintre soti la sediul CTMB in termen de 45 de zile calendaristice de la data casatoriei, scrie News.ro.

Pentru primirea acestei sume, cel putin unul dintre soti trebuie sa se afle la prima casatorie, cel putin unul dintre soti sa aiba domiciliul sau resedinta in Capitala si cel putin unul dintre ei sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani. In cazul in care cetatenii nu indeplinesc a treia conditie, respectiv nu au intre 18 si 35 de ani, stimulentul financiar va fi acordat cu avizul primarului general.

Municipalitatea arata ca in Bucuresti numarul casatoriilor a scazut de la an la an, iar tinerii amana tot mai mult casatoria din lipsa unor factori care sa o favorizeze si din cauza faptului ca nu primesc sprijin din partea statului la intemeierea familiei, se arata in expunerea de motive.

"Conform datelor furnizate de INS, in perioada 2010-2015, varsta media a sotilor la casatorie a inregistrat o crestere semnificativa, respectiv, daca in 2010 barbatii se casatoreau la o varsta medie de 32,6 ani, iar femeile la o varsta medie de 25,8 ani, in anul 2015 varsta medie a fost de 34,5 ani la barbati, respectiv 31,6 ani la femei. Intemeierea unei noi familii tinere este o celula vie pentru natiune care prelungeste existenta acesteia, grupa de varsta cu cea mai mare rata a fertilitatii fiind de 25-29 de ani, cu valorile de 77,3, respectiv 67,8”, explica Primaria Bucuresti.

