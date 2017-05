Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare care prevede majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de baza aflate in plata pentru mai multe categorii de personal a fost adoptat marti, cu 232 voturi „pentru”, 21 voturi „impotriva” si o abtinere de Camera Deputatilor, fiind aprobat si un amendament potrivit caruia studentii primesc bursa si in perioada vacantei de vara, in cuantum de 201 lei, pentru eforturile depuse si protectia sociala a acestora.

De majorarea cu 20% a salariilor beneficiaza personalul oficiilor teritoriale pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, personalul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si al agentiilor judetene pentru protectia mediului si garzilor nationale de mediu, potrivit News.ro. De aceasta masura de majorare a veniturilor mai este vizat si personalul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cel al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al comisariatelor regionale si judetene pentru protectia consumatorului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, in vederea majorarii salariilor pentru unele categorii de personal din sistemul bugetar, majorarii burselor studentilor, majorarii pensiilor prin cresterea valorii punctului de pensie, majorarii indemnizatiei sociale pentru pensionari, precum si pentru asigurarea gratuitatii transportului pe calea ferata pentru studenti.

Potrivit propunerii legislative, personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, medicii militari din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, indiferent de functia pe care sunt incadrati, pot opta in locul soldei de functie sau salariului de functie, gradatiilor si soldei salariului de comanda dupa caz, pentru salariu de baza stabilit pentru o functie echivalenta potrivit prevederilor din familia ocupationala „Sanatate”, la care se adauga solda de grad, salariul gradului profesional detinut.

Ajutorul la trecerea in rezerva sau in retragere ori la incetarea raporturilor de serviciu, pensia si alte drepturi specifice care se acorda potrivit legii personalului mentionat se stabilesc in raport cu soldele, salariile lunare brute cuvenite in calitate de personal militar, politist, functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor corespunzatoare functiilor incadrate potrivit legii.

Studentii primesc bursa si in perioada vacantei de vara, in cuantum de 201 lei

In cadrul sedintei de plen de marti a fost adoptat un amendament al PNL potrivit caruia studentii primesc bursa si in perioada vacantei de vara, in cuantum de 201 lei, pentru eforturile depuse si protectia sociala a acestora.

Plenul a respins insa amendamentul care prevedea ca gratuitatea pe transportul feroviar sa se acorde studentilor indiferent de varsta.

Camera Deputatilor este for decizional in aceasta speta.

Sursa foto: Dreamstime.com