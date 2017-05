Bugetarii vor avea o minivacanta de 5 zile, in perioada 1 - 5 iunie, urmand ca Guvernul sa adopte in sedinta de joi o Hotarare prin care va lega zilele nelucratoare declarate prin lege de Ziua Copilului si de Rusalii, au precizat, pentru News.ro , surse guvernamentale.

Guvernul va declara ziua de 2 iunie libera pentru a lega ziua de 1 iunie - Ziua Copilului - care este libera incepand doin acest an si 5 iunie - Rusalii - care este de asemenea declarata libera prin lege, au afirmat pentru News.ro, surse guvernamentale.

Parlamentul a decis anul trecut, in octombrie, ca 1 iunie, Ziua Copilului, sa fie nelucratoare, cu scopul de a imbunatati relatia dintre copiii si parintii din Romania si de a-i determina pe parinti sa petreaca timp de calitate impreuna cu cei mici.

Romanii beneficiaza de 14 zile libere in 2017, cu doua mai mult decat in 2016, dupa ce au fost stabilite in plus zile nelucratoare legale 24 ianuarie, Ziua Principatelor Romane si 1 iunie, Ziua Copilului.

Potrivit prevederilor legale, zilele libere nu vor fi acordate la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. Salariatilor care lucreaza in aceste unitati, precum si in unitatile sanitare care vor asigura asistenta medicala de urgenta vor beneficia de timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

Angajatii care nu pot primi zile libere, din motive justificate, vor beneficia in schimb de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Sursa foto: Shutterstock/ blvdone