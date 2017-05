"Primarul General NU a afirmat ca doreste realizarea unui sondaj in care sa intrebe bucurestenii daca sa respecte sau nu hotararea unei instante, declaratia Edilului Sef fiind scoasa din context. Asa cum a reiterat in repetate randuri Primarul General, Primaria Municipiului Bucuresti respecta si va respecta intotdeauna legea si va lua toate masurile legale pentru protejarea atat a banului public, cat si a patrimoniului orasului”, transmit reprezentantii Primariei Capitalei, potrivit News.ro.

Acestia spun ca edilul s-a referit la faptul ca bucurestenii ar trebui intrebati daca sunt sau nu de acord sa suporte costurile demolarii cladirii de birouri Cathetral Plaza, aflata printre cele mai inalte din Capitala, intrucat demolarea acesteia ar insemna costuri „de ordinul milioanelor de euro”, iar hotararea emisa de instanta de judecata nu precizeaza pe cheltuiala cui se va face aceasta demolare.

Consideram ca reducerea solutionarii unei probleme reale la simple interpretari nefundamentate, tendentioase si denigratoare nu reprezinta in nici un caz o abordare constructiva, adevaratul subiect fiind complet ignorat: se pare ca nici una dintre persoanele care au interpretat declaratia Primarului General nu este preocupata de faptul ca ar putea plati, alaturi de ceilalti bucuresteni, o suma colosala pentru corectarea unor erori facute cu multi ani in urma Primaria Bucuresti

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut referire, intr-o emisiune televizata, la realizarea unui sondaj privind demolarea cladirii de birouri Cathedral Plaza, ce a starnit un val de reactii critice pe retelele de socializare.

Cathedral Plaza - o poveste fara sfarsit

Epopeea cladirii de birouri Cathedral Plaza a inceput in 2006, cand s-a obtinut autorizatia de constructie de la Primaria Sectorului 1 si apoi au inceput lucrarile. La scurt timp dupa, Arhiepiscopia Romano Catolica a adus dezvoltatorul in instanta.

Dupa ce initial instanta s-a pronuntat in defavoarea dezvoltatorului, apoi Curtea de Apel Ploiesti a dat o decizie definitiva si irevocabila in favoarea Millenium Building.

Intre timp, la finalul lui 2010, constructia cladirii a fost finalizata, dar disputele din Tribunal nu s-au incheiat. Arhiepiscopia a ajuns la Curtea de Apel Suceava, unde a fost revizuita decizia din Ploiesti si autorizatia de constructie a fost anulata . In vara lui 2011, la Suceava a fost respinsa cererea devoltatorului de anulare a deciziei precedente a Curtii, asa ca proiectul a ramas finalizat, dar nefunctional din cauza faptului ca se afla in ilegalitate.

Primaria Capitalei anunta, vinerea trecuta, ca a trimis la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale o cerere de eliberare a avizului necesar desfiintarii cladirii de birouri Cathedral Plaza, dupa ce Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti a spus ca decizia Primariei Municipiului Bucuresti de a aloca fonduri pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei Cathedral Plaza este o procedura fara finalitate.

„Afirmatia potrivit careia "decizia Primariei Municipiului Bucuresti de a aloca fonduri pentru stabilirea modalitatilor de desfiintare a constructiei Cathedral Plaza este o procedura fara finalitate" este hazardata si profund nedreapta”, sustine municipalitatea ca raspuns la mesajul Arhiepiscopiei si spune ca aceasta „ar trebui sa stie foarte bine ca o sentinta judecatoreasca nu poate fi adusa la indeplinire prin incalcarea legii”.

Saptamana trecuta, arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti Ioan Robu a declarat ca, in opinia sa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "fuge de obligatia de a da decizia de demolare” in cazul Cathedral Plaza, el explicand ca in aceasta problema nu s-a ajuns la niciun acord. El a spus ca exista o hotarare definitiva de demolare a imobilului, dar ca in aceasta problema nimeni nu vrea sa faca primul pas.

Sursa foto: Agerpres