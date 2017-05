Festivalul de fim TIFF 2017 va avea loc in perioada 2 - 11 iunie, la Cluj-Napoca. Noua lungmetraje de fictiune si documentare si 13 scurtmetraje romanesti sunt incluse in competitie. Actrita Tora Vasilescu va primi, la gala de inchidere, premiul de excelenta pentru meritele sale artistice deosebite si pentru contributia adusa cinematografiei romanesti. Invitatul special al editiei din acest an va fi actorul Alain Delon, care se afla pentru prima data in Romania.

Noua lungmetraje de fictiune si documentare vor participa la festivalul de film TIFF 2017: ”Ana, mon amour”, de Calin Peter Netzer, ”Aniversarea/ The Anniversary”, de Dan Chisu, ”Camera Obscura”, de Gheorghe Preda, ”Fixeur/ The Fixer”, de Adrian Sitaru, ”Inimi cicatrizate/ Scarred Hearts”, de Radu Jude, ”Planeta Petrila/ Planet Petrila”, de Andrei Dascalescu, ”Procesul/ The Trial”, de Claudiu Mitcu si Ileana Birsan, ”Ultimul caldarar”, de Cosmin Bumbut, si ”Varza, cartofi si alti demoni/ Cabbage, Potatoes and Other Demons”, de Serban Georgescu, potrivit News.ro.

La categoria scurtmetraje, au fost selectionate: ”Almania”, de Anton si Damian Groves, ”Broken”, de Alex Mironescu, ”Cand afara ninge/ When It's Snowing Outside”, de Conrad Mericoffer, ”Chers Amis”, de Valeriu Andriuta, ”Date Night”, de Stela Pelin, ”Farul/ The Headlight”, de Ionut Gaga, ”Fragment 22”, de Sandra Rad, ”No Man's Land”, de Marius Olteanu, ”O noapte de dragoste/ One Night for Love”, de Alex Mavrodineanu, ”Offstage”, de Andrei Hutuleac, ”Prima noapte/ First Night”, de Andrei Tanase, ”Scris/Nescris/ Written/Unwritten”, de Adrian Silisteanu, si ”Sechestrati fara voie/ Humans in Frame”, de Tudor Botezatu.

In afara competitiei vor rula lungmetrajele ”Breaking News”, de Iulia Rugina, ”Tara moarta/ Dead Nation”, de Radu Jude, ”Ouale lui Tarzan/ Tarzan's Testicles”, de Alexandru Solomon, si ”Vanatoare/ Prowl”, de Alexandra Balteanu. Lor li se adauga scurtmetrajul ”Careu/ Square”, de Anca Damian, productie franceza, care a avut premiera la Cannes, in 2016.

Noutati la TIFF 2017

Marea noutate a editiei TIFF 2017 este InfiniTIFF, un program dedicat inovatiei si experimentelor care va fi inaugurat in cladirea fostei Case de Moda din Cluj-Napoca. Aici vor fi prezentate o serie de filme VR (Virtual Reality), cinema interactiv, proiectii de filme din era Zoutube, alese de vloggeri cunoscuti, ateliere de creare a unor experiente VR si o instalatie unica, aduca in avanpremiera mondiala la TIFF — Doom Room si accesibila doar persoanelor peste 18 ani.

Actrita Tora Vasilescu va primi premiul de excelenta la TIFF 2017

Actrita Tora Vasilescu, care are in spate o cariera de 40 de ani, va fi celebrata la TIFF 2017. In cadrul festivalului vor fi proiectate ”De ce trag clopotele, Mitica?” (1981), de Lucian Pintilie, si ”Sa mori ranit din dragoste de viata” (1983), de Mircea Veroiu, din distributia careia mai fac parte Gheorghe Visu, Claudiu Bleont si Marcel Iures.

Foto: Captura YouTube

Nascuta in Tulcea pe 22 martie 1951, Tora Vasilescu a obtinut primul rol in film pe vremea cand inca se afla pe bancile facultatii, la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti. ”Cursa” (1975), filmul in care a interpretat-o pe Maria, este si debutul lui Mircea Daneliuc. Rolul i-a adus primul dintre cele trei trofee pentru interpretare pe care Asociatia Cineastilor Romani avea sa i le ofere de-a lungul carierei.

Intre filmele in care a jucat se numara ”Gloria nu canta” (1977), de Alexandru Bocanet, ”Casa dintre campuri” (1979), de Alexandru Tatos, ”Proba de microfon” (1980), de Mircea Daneliuc, ”De ce trag clopotele, Mitica?” (1981), de Lucian Pintilie, ”Glissando” (1985), de Mircea Daneliuc, ”Cuibul de viespi” (1987), de Horea Popescu, ”Sobolanii rosii” (1990), de Florin Codre, ”Cel mai iubit dintre pamanteni” (1993), de Serban Marinescu, ”Legaturi bolnavicioase” (2006), de Tudor Giurgiu, si ”Q.E.D.” (2013), de Andrei Gruzsniczki.

In paralel, a jucat in numeroase spectacole pe scenele Teatrului Bulandra si ale Teatrului Evreiesc. In ultimii zece ani, Tora Vasilescu a fost una dintre actritele preferate de producatorii autohtoni de seriale TV si a interpretat mai multe personaje.

Tora Vasilescu a fost distinsa cu Placheta de aur la Festivalul de Film Neorealist ”Laceno D’Oro” de la Avellino, pentru ”Imposibila iubire” (1983), iar in anul 2000 a fost decorata de Presedintia Romaniei cu Ordinul National Serviciu Credincios in grad de Cavaler pentru intreaga cariera.

Alain Delon, printre invitatii speciali din acest an

Printre invitatii speciali din acest an se numara unul dintre cei mai iubiti actori ai lumii, Alain Delon. Starul francez va sosi pentru prima data in Romania la TIFF, unde ii va fi acordat premiul pentru intreaga cariera.

Foto: Captura YouTube

Cu o cariera impresionanta si peste 100 de interpretari memorabile, actorul, producatorul, scenaristul si regizorul Alain Delon (81 de ani) aniverseaza anul acesta 60 de ani de la debutul sau in cinematografie. Sase decenii in care a stralucit pe marile ecrane in pelicule care au facut istorie.

Va pasi pe covorul rosu si actorul american Armand Assante, de patru ori nominalizat la Globul de Aur, pentru proiectia horror-ului fantasy filmat in Romania, ”The Wanderers”, de Dragos Buliga. In film, isi reintalneste partenerul de platou din California Dreamin’ (Nesfarsit), Razvan Vasilescu, zece ani mai tarziu.

O vedeta a cinema-ului indian, regizorul S.S. Rajamouli va face a doua sa vizita la Cluj-Napoca, pentru a-si prezenta continuarea blockbuster-ului ”Baahubali: The Conclusion”, franciza indiana cu cele mai mari incasari din toate timpurile.

Cineastul francez Arnaud des Pallieres va fi celebrat in sectiunea 3x3 si va sosi la Cluj-Napoca alaturi de sotia sa, scenarista Christelle Berthevas. Omagiat in aceeasi sectiune va fi si multipremiatul cineast sloven Damjan Kozole, desemnat anul trecut cel mai bun regizor la Karlovy Vary 2016 pentru ”Nightlife”. Tot la Karlovy Vary, ”It’s Not the Time of My Life”, cel mai recent film al regizorului Szabolcs Hajdu, prezent si el la TIFF, a obtinut Globul de Cristal.

Invitata in juriul competitiei TIFF, actrita Clotilde Courau, printesa de Venetia si Piemont, va putea fi vazuta si in ”In umbra femeilor/ L’Ombre des Femmes” (regia Philippe Garrel). Alaturi de ea vor juriza producatoarea britanica Elizabeth Karlsen (”Carol”, ”Youth”, ”The Neon Bible”, ”Great Expectations”, ”Byzantium”, ”Made in Dagenham”, ”The Crying Game”), criticul de film Geoff Andrew si regizorul Marian Crisan.

In juriul Zilelor Filmului Romanesc vor fi criticul Jonathan Romney, Marcin Pienkowski, directorul artistic al T-Mobile New Horizons IFF din Wroclaw, si Corina Suteu, consultant cultural international, fost ministru al Culturii.

Vor sosi la Cluj-Napoca si Margita Gosheva (”Glory”), membra a juriului TIFF 2016, cineastul japonez Daisuke Miyazaki, britanicul Francis Lee si actorul Alec Secareanu (”God’s Own Country”).

Invitati speciali la gala de deschidere cu ”King of the Belgians” vor fi regizoarea si scenarista americana Jessica Woodworth, actorii Peter Van den Begin, Titus de Voogdt si Lucie Debay, alaturi de cantarete din coruri faimoase in Bulgaria.

Printre invitatii romani, alaturi de Tora Vasilescu, se numara si regizorii Alexandru Solomon, Adrian Sitaru, Bogdan Mirica, Igor Cobileanski, Dan Chisu, Iulia Rugina, actorii Razvan Vasilescu, Andi Vasluianu, Serban Pavlu, Doru Ana, Tudor Aaron Istodor, Maria Obretin, Crina Semciuc, Andreea Vasile si producatoarea Ada Solomon.

TIFF 2017 se va organiza in mai multe spatii si cinematografe din Cluj-Napoca, dar si din afara sa. Biletele pot fi cumparate si direct de pe mobil, prin intermediul aplicatiei TIFF2017.

Sursa foto: Facebook / TIFF, Dragos Birtoiu