Cei aproximativ 500 de participanti au inceput sa se stranga la Arcul de Triumf de la ora 16.00. Ei au venit cu pancarte, pe care scrie "Stat laic", "Dragostea si respectul definesc familia" si "Drepturile omului pentru toti".

La ora 17.00, ei au pornit in mars catre Piata Victoriei, fiind insotiti si de ambasadorul SUA, Hans Klemm, care s-a declarat un sustinator al drepturilor LGBT. La mars participa si deputatul PSD Petre Florin Manole, unul dintre parlamentarii care au votat in favoarea partenieratului civil.

Cu putin timp inainte de plecarea in mars, in zona Arcului de Triumf s-a pornit o ploaie puternica, marsul fiind intarziat cateva minute. Participantii au venit pregatiti cu umbrele in culorile curcubeului.

"Marsul Diversitatii”, aflat la a 13-a editie, va avea loc intre orele 17.00 si 19.30, pe Soseaua Kiseleff, de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei.

"Alatura-te miilor de oameni care ies an de an in strada sa ceara drepturi egale si vizibilitate pentru comunitatea LGBT!”, scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Marsul este organizat de Asociatia Accept, care apara si promoveaza drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel national.

Tot sambata a avut loc si "Marsul Normalitatii", la care au participat aproximativ 100 de persoane. Protestul s-a incheiat dupa aproape trei ore, timp in care manifestantii au scandat "Vrem o tara, nu o colonie", "Noi suntem romani, aici pe veci stapani" si "Salvati familia traditionala" si au fluturat steagurile Partidului Noua Dreapta. Ei marsaluiesc in fiecare an cu ocazia organizarii "Marsului Diversitatii".

