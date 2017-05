La Muzeul de Arta Veche Apuseana ”Ing. Dumitru Furnica-Minovici“ al Academiei Romane, o cladire ”de poveste”, potrivit vizitatorilor, construita in stil Tudor, cu insertii de stil normand, 10 persoane au asteptat sa fie deschisa poarta, la ora 16.00, pentru a vedea statueta ”Cap de copil”, una dintre putinele lucrari ale lui Constantin Brancusi aflate in Romania, potrivit News.ro.

Opera de arta a fost expusa timp de 10 ore in principala incapere, incadrata de bilioteca din lemn, cu carti vechi a muzeului, avand in spate unul dintre vitraliile cladirii, realizate in secolele XV – XIX, de origine germana, elvetiana si austriaca.

In prima ora de expunere, statueta a fost admirata de zeci de persoane, majoritatea cu varste de peste 40 de ani, care au fotografiat-o si au citit informatii despre ea, uitand de modernele ”selfie-uri”. Vizitatorii paseau incet si precaut, linistea deplina a incaperii fiind perturbata doar de scartaitul podelei din lemn si de soapte razlete.

Statueta ”Cap de copil“ a fost realizata de Constantin Brancusi in perioada sa pariziana de creatie si atesta stilistic influenta pe care Auguste Rodin a exercitat-o asupra sculptorului roman. Initial, lucrarea – bronz patinat, datat 1906, de mici dimensiuni (36 x 26 x 8 cm) – a apartinut colectionarului Victor N. Popp, care a obtinut-o la Paris, la scurta vreme dupa organizarea unei subscriptii in favoarea sculptorului, aflat la acea vreme in conditii economice precare.

In prezent, statueta, inscrisa in categoria Tezaur a Patrimoniului National Mobil (2013/24.01.2005), apartine Academiei Romane si face parte din colectia donata de acadademicianul George Oprescu. Va reintra in circuitul expozitional public odata cu inaugurarea Muzeului de Arta ”Oprescu“ al Academiei Romane, la finele acestui an, dupa incheierea lucrarilor de restaurare executate in acest imobil.

”Am venit special pentru Barncusi aici. Am mai vazut lucrari ale lui, dar nu in Romania, din pacate, ci in SUA si la Paris, ca noi nu l-am primit. Altii l-au luat cu bratele deschise cand noi nu l-am primit”, a spus o profesoara de fizica in varsta de peste 40 de ani, una dintre primele persoane ajunse in fata muzeului, precizand ca a donat pentru achizitionarea de catre stat a sculpturii ”Cumintenia Pamantului”, dar ca nu stie ce s-a mai intamplat cu lucrarea.

Pe de alta parte, alte persoane au recunoscut ca nu au ales sa viziteze Muzeul de Arta Veche Apuseana ”Ing. Dumitru Furnica-Minovici“ in special pentru lucrarea lui Constantin Brancusi, ci pentru cladirea in sine.

”Am venit si pentru locul de aici. Nu l-am mai vazut, cu toate ca suntem bucuresteni. Este de o frumusete rara. Lucrarea lui Brancusi am mai vazut-o pe la Targu Jiu, cred”, a spus o femeie in varsta de peste 50 de ani.

”Vechiul Romaniei iti impune un respect, cu toate ca noi suntem nebuni ca romani. Romanii sunt cum sunt – azi e asa, maine e altfel. In schimb, ce este mai vechi si mai asezat este mult mai placut si mai trainic”, a intervenit sotul ei.

Vizitatorii s-au indreptat si catre alte exponate ale muzeului - monument istoric categoria A, donat Academiei Romane in anul 1945. Colectia este formata din peste 500 de piese si cuprinde arme medievale si moderne, vitralii, tapiserii, mobilier, opere ale unor pictori europeni si carti vechi.

Pe aceeasi strada, la cativa pasi distanta, la Muzeul de Arta Populara "Doctor Nicolae Minovici" inca se faceau pregatiri pentru primirea vizitatorilor, in intervalul orar 18.00 – 00.30. Programul muzeului a cuprins concertele ”Clasici la Muzeu” si ”Noapte romantica”, cu Maria Chifu (fagot), Mihaela Pletea (soprana), Olga Podobinschi (pian), Ciprian Ghita (contrabas), si reprezentatii ale spectacolelor ”Parizianca” si ”Ingerul alb”, ale Teatrului Masca.

La Muzeul National al Satului ”Dimitrie Gusti”, care a fost deschis gratuit in intervalul 16.00 - 19.00, in sala unde a fost amplasata expozitia temporara ”In oglinda. Expresii plastice”, un vizitator parea sa caute cu privirea o lucrare. Brusc, a tintit cu privirea una dintre lucrari si s-a repezit langa ea, contempland-o.

”Nu am venit special pentru aceasta lucrare la muzeu. Am venit langa tablou ca sa ma asigur ca el este. Seamana cu Napoleon. Ii urmaresc foarte rar emisiunea”, a spus barbatul, in fata portretului lui Rares Bogdan, realizat de artistul Victor Ceban.

Din programul muzeului au facut parte spectacole de muzica si dans popular din diferite regiuni ale tarii, precum si un ghidaj tematic, ”Prin Satul Nou... noi monumente”.

In jurul orei 16.50, o parte din vizitatori s-au oprit din a admira exponatele, care au fost eclipsate de o ploaie torentiala. Un pensionar care privea o expozitie de port popular a rasuflat usurat: ”Macar nu mai ud gradina”.

La Piata Victoriei, pe soseaua Kiseleff, inca de la primele ore de acces gratuit, sute de oameni, parinti, bunici si copii, dar si grupuri de tineri din Capitala si din restul tarii au asteptat la coada pentru a intra la Muzeul National de Istorie Naturala ”Grigore Antipa”. Acestia au ramas la rand in ciuda ploii, adapostindu-se sub umbrele.

Daca o parte dintre vizitatori locuiesc in Bucuresti si obisnuiesc sa viziteze muzeul si in restul anului, platind bilete de intrare, altii au venit din tara special pentru Noaptea Muzeelor.

”Oficial, asteptam de 50 de minute. Vrem sa mergem sa vizitam mai multe muzee. Aici s-a nimerit sa fie prima data. Suntem din Constanta si am venit in Bucuresti special pentru Noaptea Muzeelor”, a spus un tanar care astepta la coada alaturi de un grup de prieteni.

O tanara, insotita de sora si mama ei, a spus ca in anii trecuti a asteptat la cozi si mai mari pentru a intra la Muzeul Antipa, dar ca evenimentul este unul la care ii face placere sa participe. ”Nu ne-a speriat vremea”, a precizat ea.

Programul pregatit de Noaptea Muzeelor a inclus, intre altele, vernisajul expozitiei temporare ”Urme in timp”, in prezenta paleoartistului Eduard Olaru. Expozitia ilustreaza evolutia si originile omului modern prin reconstruiri grafice ale unui numar de 16 specii de hominizi. Intre orele 18.00 – 24.00 au fost programate proiectii de filme documentare oferite de Digi Animal World. Expozitia permanenta a putut fi vizitata gratuit in intervalul 18.00 - 24.00.

Altul a fost peisajul la Muzeul National al Taranului Roman, la care intrarea principala si expozitia permanenta sunt inchise din cauza lucrarilor de consolidare. Publicul a putut vedea trei expozitii de Noaptea Muzeelor, intre orele 18.00 si 22.00. Doua expozitii sunt dedicate tinutului Buzaului si obiectelor de patrimoniu din muzeu, inregistrate cu numarul de inventar 111. O alta expozitie, ”In Fire”, semnata de Victoria Zidaru, a fost prezentata in avanpremiera. A mai fost programat un concert al fanfarei ”Zece Prajini” din judetul Iasi.

La Muzeul National de Geologie, care si-a deschis portile de la ora 19.00 pana la miezul noptii, culoarele au fost luate cu asalt de adulti si copii, intampinati de un mixaj ritmat cu sunete reconstituite ale dinozaurilor, care s-au auzit din difuzoare amplasate in toate incaperile si in curtea institutiei.

In expozitia permanenta, machetele de dinozauri au fost vedete pentru adulti si copii deopotriva, care s-au fotografiat langa acestea, pozand in ipostaze obisnuite sau distractive. O tanara a incurcat circulatia pe un culoar pentru a se asigura ca va aobtine o imagine ”perfecta” cu Hatzegopteryx, care sa para ca este pe cale sa ii muste capul.

In afara de expozitia permanenta, la Muzeul de Geologie au constituit noi atractii expozitia temporara “Gradina Dinozaurilor”, cu replici in marime naturala ale unor specii de dinozauri care au trait cu aproximativ 150 de milioane de ani in urma, si “Lumea cuartului”, a carei piesa centrala este un craniu sculptat in cuart.

In “Gradina Dinozaurilor” copiii au ajuns ghidati de ”urme ale pasilor” reptilelor, lipite pe podea, unii dintre cei mici dansand pe ritmul sunetelor reconstituite. In gradina, cativa copii au incercat sa urce pe unele dintre cele sapte replici. Alti copii, dar si adulti, s-au fotografiat langa exponate, fara sa ia seama la namolul format din cauza ploii.

Stefan Marincea, directorul general al Institutului Geologic al Romaniei, a spus, pentru Agentia de presa News.ro, ca estimeaza ca pragul muzeului ar urma sa fie trecut de 15.000 – 20.000 de vizitatori, bazat pe sumarul anului trecut. El a adaugat ca nu considera ca ”scandalul” cu privire la radiatiile din muzeu ar afecta acest numar.

”Nici pe departe. Am un reper managerial - primul targ dupa acel scandal ne-a adus o crestere a vizitabilitatii in raport cu acelasi targ de anul trecut in raport cu 68%. Mai ales ca s-a dovedit ca era o interpretare eronata a unor date de masuratori. Oricum circuitul de astazi este astfel realizat incat sa fie cat mai departe de zona in care s-ar afla acele esantioane pe care, sigur, in acest moment suntem in curs de reevaluare si stocare in conditiile cerute de CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, n.r.)”, a spus Stefan Marincea.

O noutate a circuitului Noptii Muzeelor a fost expozitia ”Muzeu 3017. Bucurestenii si domiciliile lor la inceputul secolului XXI”, deschisa la Spatiul MATER (sub NOD Makerspace, Splaiul Unirii 160), in intervalul 12.00 - 02.00. Expozitia prezinta sapte tipuri de locuinte in Capitala: la bloc, la camin, in ansambluri rezidentiale, in ghetou, pe strada, in case nationalizate si in zona periurbana. Toate aceste tipuri de locuinte, identificate de echipa Bucharest Housing Stories, sunt prezente in expozitie printr-o instalatie specifica, imagini, fragmente de interviu si obiecte.

O alta noutate in circuit a fost Muzeul de Istorie si Cultura a Evreilor din Romania, care a participat pentru prima data la Noaptea Muzeelor, cu evenimentul ”Noaptea Sinagogilor deschise”, intre orele 22.00 si 00.00. Complexul muzeal format din cele trei sinagogi, aflate in Piata Sf. Vineri, cu trei expozitii, si-a asteptat vizitatorii, sambata seara. La Sinagoga Mare vizitatorii au putut vedea expozitia “Memorialul Martirilor Evrei”, precum si un fragment din spectacolul de teatru ”Bucuresti 41 tur-retur” al Teatrului Evreiesc de Stat.

Noaptea Muzeelor s-a incheiat la ore diferite, stabilite de institutiile inscrise in circuit, ultima care si-a inchis portile fiind Muzeul National de Arta al Romaniei, la ora 05.00 si tocmai de aceea vizitatorii au format cozi uriase, asteptand in liniste sa le vina randul pentru a vizita salile de expozitie. Sediul central a putut fi vizitat de la ora 11.30 la 16.30 - Sala Tronului si Sufrageria Regala -, iar Galeria Nationala si cea de Arta Europeana au fost vizitate pana la ora 05.00.

Muzeul Colectiilor de Arta prezinta expozitia ”Stefan Caltia. Obiecte graitoare”, care a putut fi vizitata, de asemenea, pana la ora 05.00.

Cu prilejul Noptii Muzeelor, MNAR a lansat aplicatia ”ARTmobile - Un muzeu la indemana!”, disponibila pentru sistemele de operare Android si iOS. Cu ajutorul ei, vizitatorii putut sa admire lucrarile din toate cele trei galerii permanente - Galeria de Arta Europeana, Galeria de Arta Veche Romaneasca si Galeria de Arta Romaneasca Moderna.

Organizatorii au anuntat pe pagina de Facebook a Noptii Muzeelor un record de participare la editia din acest an a evenimentului, cu 55 obiective in Bucuresti si 220 in toata tara.

In Romania, Noaptea Muzeelor este organizata de catre Reteaua Nationala a Muzeelor, membra in conducerea celei mai mari retele pan-europene a muzeelor - Network of European Museum Organisations.

Sursa foto: Facebook/Noaptea Muzeelor