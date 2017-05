Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat saptamana trecuta ca se ia in calcul reintroducerea vaccinarii in scoli, acest lucru fiind ”destul de sensibil”, avand in vedere ca toata gestionarea starii de sanatate a copilului o face medicul de familie. In acest context, Valeria Herdea, medic pediatru si medic de familie, a explicat pentru wall-street.ro cum vede eficienta acestei metode.

"Vaccinarea in scoli ar fi o solutie foarte buna, pentru ca din punctul nostru de vedere atata timp cat medicina scolara nu are acoperire cu personal medical superior cu medici si suficiente asistente nu putem discuta despre educatie pentru sanatate eficienta si nu putem discuta despre preventie eficienta la nivelul populatiei scolare. In scoala pot fi 40 de copii intr-o clasa, care sunt la 40 de medici de familie, este iluzoriu sa-ti imaginezi ca poti sa-i vaccinezi pe toti deodata si ca toti cei 40 vor fi suficient de responsivi, nu neaparat copiii, ci parintii", a mentionat Valeria Herdea, presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF).

Pentru acest program medicul de familie propune o solutie prin care medicii tineri, care nu au o lista mare de pacienti, pot incheia contracte cu scolile sustinute financiar de catre administratia locala care are in custodie aceste scoli. In mediul rural poate fi mai simplu decat in cel urban, dat fiind ca exista un singur medic de familie si gradul de accesibilitate este mai mare. In schimb, in marele orase, cum este Bucurestiul, lucrurile sunt mai complicate.

"Daca nu exista medic scolar, exista solutia sa se faca un contract cu medicii de familie cu o lista mai mica, care isi permit sa faca aceasta activitate si sa aiba un serviciu externalizat. Astfel, activitatea de preventie va fi alta, vaccinarea va putea efectua cu o campanie de informare corecta a parintilor in prealabil. Copiii declarati sanatosi pot fi vaccinati", a spus presedintele AREPMF.

Sursa foto: funnyangel / Shutterstock.com