Rasplatirea angajatilor ajuta la crearea unui mediu de lucru in care acestia se simt bine, sunt legati de valorile companiei si, in plus, sunt incurajati sa contribuie la performanta acesteia pe termen lung

“Ne bucuram sa observam ca oferirea unui cadou din partea unei companii catre angajatii sai este o tendinta in crestere in randul organizatiilor din Romania, in special cu ocazia unei zile atat de importante precum cea de 1 iunie. Astfel de initiative inseamna, in primul rand, reafirmarea aprecierii pentru angajati, iar pentru acestia din urma, un bun moment pentru a simti ca fac parte dintr-o organizatie de succes, cu valori solide si indreptate catre oameni”, a declarat Elena Pap, Directorul General Up Romania, potrivit News.ro.

Avantajele acordarii tichetelor cadou

Codul Fiscal intrat in vigoare in ianuarie 2016 a adus o serie de schimbari cu privire la regimul fiscal al tichetelor cadou. Daca pana in 2015 toate tichetele cadou se supuneau impozitului pe venit de 16%, incepand din 2016, acestea sunt neimpozabile in cuantum de 150 de lei pentru fiecare persoana, daca sunt oferite cu ocazii precum 8 martie, 1 Iunie, Paste, Craciun sau sarbatori similare ale altor culte religioase. Totodata, pentru aceste evenimente, tichetele cadou sunt scutite si de contributiile sociale obligatorii. Un alt avantaj al acordarii tichetelor cadou pentru salariati este deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe profit pana la 5% din fondul de salarii.

In plus, regimul fiscal ofera posibilitatea acordarii de tichete cadou neimpozabile, cu ocazia zilei 1 Iunie atat copiilor minori, cat si tuturor salariatilor, cu copii sau fara, daca tichetele cadou pentru fiecare persoana se incadreaza in suma de 150 de lei. Astfel, un salariat cu doi copii minori poate primi tichete cadou in valoare de 450 de lei, pentru care va fi scutit de impozit, iar compania este scutita de contributii sociale si patronale. Valoarea rezulta din cei 150 de lei aferenti lui si alti 150 de lei pentru fiecare copil.

Tichetele cadou, o varianta moderna de recompensare a angajatilor

Tichetele cadou sunt o varianta simpla, eleganta si moderna de recompensare a angajatilor, acestia putand sa-si aleaga cadoul mult dorit dintr-o varietate de produse si servicii, fie ca este vorba de carti, jucarii, articole vestimentare si incaltaminte, dar si bijuterii, cosmetice, obiecte de mobilier si decoratiuni, electronice si electrocasnice sau servicii de turism.

Dincolo de beneficiile fiscale, tichetele cadou simplifica logistica cadourilor: de la alegere, achizitie, pana la sortare, impachetare, depozitare si distributie, iar beneficiarii sunt pusi in valoare si datorita personalizarii tichetelor cu datele lor si cu sigla companiei.

