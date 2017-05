Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, miercuri, ca municipalitatea nu va renunta la benzile unice pentru transportul in comun . Aceasta a avertizat ca, in foarte scurt, Bucurestiul va fi complet blocat daca nu vor fi luate masuri de descurajare a traficului rutier.

Primarul Gabriela Firea a avut o sedinta cu reprezentantii directiilor de transporturi si utilitati din primarie pentru a stabili modul de implementare a masurilor care vor insoti introducerea culoarelor unice pentru transportul in comun in Bucuresti, scrie News.ro.

"Nu se pune in niciun caz problema sa renuntam la culoarele unice. Planul de Mobilitate Urbana Durabila, un document strategic de planificare a transportului in regiunea Bucuresti-Ilfov, realizat sub coordonarea BERD, precizeaza clar ca una dintre masurile care duc la cresterea mobilitatii este realizarea acestor benzi destinate transportului public. Vom actiona sa facem aceasta masura cat mai eficienta, astfel incat efectele benefice sa fie mai mari decat neajunsurile, aplicand in aceasta perioada un set de masuri complementare care sa ajute la descongestionarea traficului", a declarat primarul Gabriela Firea.

Masuri de descurajare a traficului in Capitala

Primarul general sustine ca in foarte scurt timp orasul va fi complet blocat daca nu vor fi luate masuri de descurajare a traficului rutier, iar "pentru inceput" municipalitatea are in vedere doar masuri care sa stimuleze conformarea voluntara, de genul incurajarii transportului in comun sau a celui ecologic, dar in perspectiva "nu sunt excluse si alt gen de masuri”.

Principalele proiecte ale municipiului Bucuresti care vizeaza fluidizarea traficului rutier in zona Bucuresti-Ilfov sunt incluse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 si vizeaza introducerea de benzi de circulatie cu prioritate pentru transportul public pe o distanta de 25 kilometri, achizitia a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si 400 de autobuze, pentru inceput, modernizarea infrastructurii de tramvai si extinderea acesteia cu 41 de kilometri de cale dubla, precum si reabilitarea a aproximativ 1.800 de statii.

Primaria Capitalei mai enumera, printre marsurile pe care le are in vedere, constructia de parcari de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare in oras,· constructia de parcari subterane, amenajare si largire Prelungirea Ghencea, largire str. Jandarmeriei, reconfigurarea intregii zone de birouri Pipera-str. Fabrica de Glucoza, str. D. Pompeiu, str. Petricani, str. Andronache, Soseaua Colentina, amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste si locuri de parcare), precum si extinderea sistemului de inchiriere biciclete (bike-sharing), crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni si biciclisti in centrul orasului, concomitent cu modernizarea spatiul urban public si imbunatatirea conditiilor de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa, regandirea si extinderea sistemului de management al traficului.

Trafic infernal la intrarea in Bucuresti, dupa introducerea benzii unice pentru RATB

Luni dimineata, Primaria Capitalei a testat introducerea benzii unice pentru autobuzele RATB pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti, pe sensul de intrare in Capitala. In acel interval, la intrarea in Bucuresti dinspre DN 1 s-a circulat in coloana, mai multi soferi semnaland, pe Facebook, ca s-au format cozi inca de la Saftica, unde masinile au stat in coloana si s-au parcurs cinci kilometri in mai mult de o ora, traficulfiind ingreunat din zona Academiei de Politie, unde se trecea de la trei benzi de circulatie la doua benzi, pana la Casa Presei Libere.

Ulterior, primarul Gabriela Firea a anuntat ca se va circula din nou fara restrictii pe tronsonul Baneasa-Piata Charles de Gaulle si ca proiectul benzii unice va fi reluat dupa inceperea vacantei scolare.

Am solicitat tuturor institutiilor implicate in proiectul benzii unice ca demararea acestuia sa se faca intr-o perioada in care traficul este mai redus, respectiv imediat ce incepe vacanta elevilor. Pana atunci, vor fi luate toate masurile complementare care sa asigure eficienta acestui proiect, si ma refer atat la componenta de informare a populatiei, cat si la suplimentarea efectivelor de politisti locali si de la circulatie in intersectii. De asemenea, RATB va spori numarul de autobuze care circula pe liniile care vor beneficia de acest culoar si va infiinta noi linii preorasenesti care sa preia o parte dintre navetistii care vin zilnic in Bucuresti Gabriela Firea

Potrivit acesteia, studiile de mobilitate arata ca implementarea benzilor unice genereaza o crestere cu 20% a vitezei de deplasare a autobuzelor si o diminuare cu pana la 25% a timpilor de asteptare in statii, iar costurile de operare ale RATB se diminueaza semnificativ.

Peste 1,2 milioane de masini, inmatriculate in Bucuresti

La finalul lunii aprilie in Bucuresti erau inmatriculate 1,274 de milioane de autovehicule, plus alte 155.000 inmatriculate in Ilfov. Fata de finalul anului trecut se inregistreaza, in doar patru luni, o crestere de peste 30.000 de autovehicule in zona metropolitana Bucuresti, carora li se adauga autovehiculele, deloc putine,masinile care tranziteaza zilnic Bucurestiul, precum si cele inmatriculate in alte judete sau in alte tari care au proprietari ce locuiesc, de fapt, in Capitala.

