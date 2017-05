Zeci de mii de copii din judetul Bacau, identificati ca fiind vulnerabili, si familiile lor au beneficiat de servicii comunitare puse la dispozitia lor din bani norvegieni si de la UNICEF. Mai exact, printr-un proiect derulat in ultimii doi ani, copiilor defavorizati, in functie de nevoile fiecaruia, li s-au facut certificate de nastere si buletine ori au fost dusi la medic pentru prima data in viata lor sau au participat la activitati in scoli de care nu auzisera niciodata, iar rata abandonului scolar a scazut simtitor in randul acesta. Printr-o investitie de 100 de euro anual de copil statul roman ar putea extinde programul la nivel national.

Proiectul "Servicii Comunitare pentru Copii" a fost lansat in anul 2014 si beneficiaza pana la finalul acestui an de fonduri de 5,3 milioane de euro, dintre care 3,3 milioane de euro sunt alocati de Norvegia, prin Norway Grants, iar restul de doua milioane de euro din banii stransi de UNICEF.

Acesta are cateva componente principalele, intre care unul dintre cele mai importante presupune punerea la dispozitia oamenilor din comunitati a unor servicii din domeniul sanatatii, protectiei sociale si educatiei.

Astfel, prin aceste servicii, se urmareste prevenirea si abordarea cat mai din timp a unor probleme precum: violenta, saracia, sarcinile timpurii, bolile ce pot fi prevenite, lipsa accesului la prestatiile banesti, abandonul scolar etc. In majoritatea cazurilor, copiii se confrunta cu mai multe tipuri de lipsuri, motiv pentru care se impune o abordare intersectoriala.

Mai exact, acest pachet de servicii presupune ca in fiecare comunitate sa existe cel putin un asistent social, o asistenta medicala comunitara si un consilier scolar. Impreuna, acestia vin in sprijinul copiilor vulnerabili si al familiilor acestora, determinand nevoile lor si acordandu-le servicii in functie de acestea. Acesti trei profesionisti colaboreaza strans in beneficiul familiilor, lucrand totodata si cu actorii relevanti la nivel local, precum primaria, ONG-urile si alti parteneri din comunitate.

In acelasi timp, proiectul celor de la UNICEF, realizat cu sprijin norvegian, include si un pachet dedicat educatiei incluzive de calitate, care vizeaza atat cresterea calitatii educatiei, cat si participarea scolara a tuturor copiilor, in special a celor vulnerabili. Pachetul cuprinde interventii centrate pe copil realizate la nivelul scolii, familiei si comunitatii.

Concret, Pachetul Educatie Incluziva de Calitate vizeaza: imbunatatirea capacitatii conducerii scolii si cadrelor didactice de a veni in sprijinul fiecarui copil in parte, potrivit nevoilor acestuia; imbunatatirea metodelor si instrumentelor didactice; crearea de parteneriate cu familiile elevilor si dezvoltarea abilitatilor parentale; mobilizarea comunitatilor in sensul sustinerii educatiei; imbunatatirea abilitatilor non-cognitive si motivatiei copiilor; incurajarea diversitatii in randul elevilor, indiferent de gen, etne, religie, (diz)abilitate si statut socio-economic.

Obiectivul este ca fiecare copil sa se inscrie la scoala cat mai devreme, sa invete la potentialul sau maxim si sa fie pregatit corespunzator pentru a reusi pe piata muncii si pentru a avea o participare cetateneasca activa.

Primele rezultate

In cadrul proiectului 57 asistenti sociali, 36 asistenti medicali comunitari, sapte mediatori sanitari, 36 consilieri scolari, 27 mediatori scolari au identificat 19.000 de copii din Bacau ca fiind vulnerabili si au lucrat cu acesta.

Astfel, primele rezultate ale proiectului, care va mai dura pana la final de 2018 in acest judet, arata ca:

93% dintre copiii identificati fara acte au acum certificate de nastere si buletine

97% din copiii care nu fusesera inregistrati in sistemul de asigurare medicala sunt acum inscrisi pe lista unui medic de familie

100% dintre copiii aflati in risc de separare de familie locuiesc in continuare alaturi de familiile lor

45 scoli si gradinite au acum o mai mare capacitate de a oferi educatie incluziva de calitate unui numar de peste 22.000 elevi

11.000 de copii au beneficiat de activitati organizate in scoli prin granturi

numarul celor aflati in risc de abandon scolar a scazut cu 27%, iar 74% dintre acestia au reusit la examele de admitere

1.400 de cadre didactice si-au dezvoltat competentele in materie de disciplinare pozitiva a copilului

5.000 de parinti au beneficiat de cursuri de educatie parentala si pentru sanatate

Proiectul TREBUIE extins la nivel national

Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF in Romania, a aratat ca proiectul testat in Bacau trebuie extins la nivel national cu sprijinul autoritatilor romane.

Un astfel de program este cu atat mai important cu cat in Romania jumatate dintre copii sunt expusi saraciei, 300.000 de copii cu varste scolare nu sunt in sistemul educational, multi copii cu dizabilitati nu merg la scoala, rata de parasire timpurie a scoli este de 19%, iar acestea sunt doar o parte dintre cifrele ingrijoratoare din tara noastra.

Este necesar ca proiectul sa fie scalat la nivel national, costurile sau, mai degraba spus, investitiile ridicandu-se la doar 100 de euro de copil pe an. De astfel de servicii trebuie sa beneficieze toti cei patru milioane de copiii din Romania sau cel putin cei vulnerabili

Autoritatile romane dau asigurari ca vor spijini cu bani extinderea la nivel national a acestui proiect, bani care ar putea veni prin intermediul Programului Operational Capital Uman.

Sursa foto: Slava Samusevich, Shutterstock