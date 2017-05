Sambata, in regiunile centrale, sudice si estice, precum si in zona montana si cea submontana vor fi innorari si averse ce vor avea si caracter torential, insotite de intensificari de scurta durata ale vantului si posibile caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 15-20 de litri pe metru patrat, arata News.ro. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime se vor situa in general intre 15 si 25 de grade Celsius, iar cele minime intre 8 si 16 grade.

De duminica, vremea se va incalzi si va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari trecatoare si izolat ploi de scurta durata dupa-amiaza. Temperaturile maxime vor ajunge si la 27 de grade Celsius.

In Bucuresti, sambata va ploua in special in prima parte a zilei. Dupa-amiaza vor fi in jur de 20 de grade, urmand ca temperaturile sa scada pe timpul timpul noptii, cand vor fi in jur de 12 grade, iar vantul va sufla slab si moderat. Duminica va fi vreme frumoasa, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab. Temperatura maxima va fi de 23-24 de grade.

Sursa foto: egd / Shutterstock