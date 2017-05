Un exercitiu pentru testarea modului in care politistii intervin in cazul unui apel prin care se transmite o amenintare cu dispozitive explozive va avea loc mati in Gara de Nord din Capitala, anunta Politia Romana.

Potrivit Politiei, marti, in intervalul orar 11.00-13.00, in Gara de Nord din Bucuresti si in zona acesteia va avea loc un exercitiu demonstrativ privind modul in care politia si celelalte structuri cu atributii in domeniu intervin in cazul unui apel prin care se transmite o amenintare cu dispozitive explozive improvizate, potrivit News.ro.

Pe timpul desfasurarii simularii, circulatia rutiera va fi restrictionata bulevardul Dinicu Golescu, Piata Garii de Nord si Calea Grivitei. De asemenea, accesul in Gara de Nord va fi restrictionat la intrarea ,,Coloane”, precum si in interiorul acesteia, in zona dintre intrarea "Coloane” si "Biroul Informatii”, pe ambele culoare.

In exercitiu sunt angrenati politisti ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Directiei Politiei Transporturi, Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale, dar si colegi din cadrul Directiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov si Politia Locala a Municipiului Bucuresti. De asemenea, vor participa reprezentanti ai SRI, DIICOT, Regionala C.F.R. Bucuresti si Autoritatea Feroviara Romana.

Politia le cetatenilor sa nu intre in panica si sa respecte indicatiile politistilor si ale celorlalte forte aflate la fata locului.