Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca le-a spus membrilor PNL ca in chestiunea privind familia fiecare se pozitioneaza in functie de convingerile si credintele pe care le are, potrivit News.ro.

“A existat o dezbatere la propunerea unui coleg legata de pozitia fata de familie. Le-am explicat ca este o chestiune de constiinta in care fiecare om se pozitioneaza asa cum ii dicteaza propria constiinta. In ceea ce ma priveste pe mine, sunt un om credincions, sunt un familist convins si cred ca familia normala este cea care este definita de altfel si in Codul Civil, uniunea dintre barbat si femeie, dar asta nu inseamna ca pot sa impun tututor membrilor Partidului National Liberal pozitia mea. Le-am zis ca este o chestiune de constiinta in care fiecare se raporteaza in functie de convingerile pe care le are si de credintele sale”, a afirmat Ludovic Orban.

El si-a prezentat sambata, in fata conducerii organizatiei judetene PNL Constanta, motiunea “Forta Dreptei” cu care candideaza la sefia partidului la alegerile din 17 iunie. Contracandidatii sai sunt Cristian Busoi si Viorel Catarama.