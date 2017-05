Terapii, meditatii, carti de initiere in orice, vindecari miraculoase, sfaturi, ce vor ingerii de la noi, tehnici de supravietuire spirituala - acestea sunt dezvaluite, cu subiect si predicat, de autori vizionari. Nu putea lipsi „opera” lui Gregorian Bivolaru, la Bookfest. Maestri de yoga, practicieni si autori care au intrat in transa sunt printre autorii cu care se lauda editurile dedicate unui public avizat, potrivit News.ro.

In a treia zi de targ, la standurile editurilor dedicate misterelor si vindecarilor miraculoase, cei cativa vizitatori rasfoiau cate un volum si mergeau mai departe. Editura Shambala a adus la Bookfest volume despre yoga, "convorbiri” si intalniri editoriale cu ingeri si diavoli, compendii de meditatii, carti vindecatoare si de initiere.

“Ghidul efectelor aditivilor uzuali”, de Gregorian Bivolaru, este la oferta, de la 10 lei la 8 lei, iar volumul “Tainele dezvaluite ale argintului coloidal” este promovat pe coperta reprezentata cu o silueta feminina ca “un remediu natural, aproape miraculous, lipsit de efecte secundare, ce poate fi utilizat cu succes pentru intarirea sistemului imunitar si pentru tratarea a numeroase boli, multe dintre ele incurabile prin mijloacele alopate”.

"Dezbateri cu diavolii” este un alt titlu la editura Shambala. Si ingerii au mesajele lor pentru cititori: "Intalniri cu ingerii” sau "Vindecarea cu ingeri”. Liderul spiritual al MISA, Gregorian Bivolaru, care a fost prins la Paris si extradat, nu a lansat la acest targ nicio lucrare noua, insa este autorul cu cele mai multe titluri la aceasta editura. Multe editii vechi, asa cum asigura reprezentanta editurii.

In una dintre cartile sale, el noteaza: "In cazul unei femei fermecatoare si radioase, in care s-a trezit suficient de mult starea de SHAKTI, viata i se infatiseaza intocmai ca o gradina in care ea descopera, rand pe rand, o multime de flori alese, paradisiace, iar iubirea profunda, oceanica si fara masura pe care ea o traieste i se dezvaluie intocmai precum nectarul florilor din care ea extrage diferite feluri de miere”.

Bivolaru, prezentat ca profesor de yoga, este si cel care realizeaza redactarea finala a unor carti precum "Balayogi - Alchimia tainica a tacerii”, in colectia "Mari intelepti ai omenirii”. De data aceasta, pe coperta este un barbat in pozitie de meditatie. Exista si volumul "Urmele misterioase si fascinante ale pasilor lui Dumnezeu in manifestare”, de acelasi Gregorian Bivolaru. "Cromoterapia”, tot din seria de autor Bivolaru, costa la stand 12 lei, iar "Enciclopedia naturista a afrodiziacelor” se vinde cu 52 de lei, de la 65 de lei.

Printre cele mai cautate titluri, aparut in colectia Firul Ariadnei, este "Intelepciunea angelica despre divina iubire si despre divina intelepciune”, semnata de Emanuel Swedenborg, carte care a fost scrisa, ni se spune, dupa ce autorul a intrat in transa. Swedenborg are la stand mai multe titluri.

"Tehnici de meditatie pentru fiecare zi am vandut astazi, cartile scrise de Swedenborg, brosurica despre clorura de magneziu, care prezinta modul de administrare si efectele terapeutice”, a declarat reprezentanta editurii pentru News.ro. "Cartile noastre sunt despre spiritualitate si tratamente naturiste si sunt cautate de o anumita categorie de public. Nu toata lumea cauta acest tip de carti. Preturile pe care le am sunt deja reduse”, a adaugat aceasta.

"Calauzire zilnica de la ingerii tai”, de Doreen Virtue, costa la Shambala 40 de lei. "Numere de inger 101”, cu aceeasi semnatura, este 20 de lei.

La editura Adevar Divin nu exista niciun titlu nou, spune reprezentantul editurii. Cel mai bine se vinde "Medium medical. Secretele din spatele bolilor cronice si misterioase si cum te poti vindeca in sfarsit”, cu 45 de lei. "Indiferent daca ti s-a pus un diagnostic pe care nu il intelegi sau daca suferi de simptome pentru care nu exista un diagnostic, daca cineva drag este bolnav sau esti medic/ terapeut si doresti sa le oferi pacientilor tai un tratament mai bun, cartea Medium medical iti ofera raspunsurile pe care le cauti” - este recomandarea editorilor.

Un titlu din portofoliul editurii este din seria “Supa de pui pentru suflet” - “Povestiri despre credinta”, de Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmark, care se vinde cu putin peste 40 de lei. “Terapia prin ciocanituri (o metoda revolutionara de a-ti trai viata fara stres)”, de Nick Ortner, ne invata: "S-a dovedit stiintific ca ea rezolva rapid si eficient o gama larga de probleme: de la anxietate, dureri cronice, dependente si temeri si pana la controlul greutatii, abundenta financiara, reducerea stresului si multe altele”.

O alta editura, cea a lui Rizvan Vlad Rusu, Trinity, are diferite reduceri, asa cum spune prezentatorul. Standul are un colt amenajat cu carti, cea mai mare parte fiind ocupata de pietre energetice, talismane si bijuterii norocoase.

La Bookfest, Trinity ofera reduceri: pachetul complet Franz Bardon este la 180 de lei (redus de la 210 lei), “Compendiu de Reiki”, de acelasi Risvan Vlad Rusu, la 50 de lei, “Feng Shui Traditional”, la 80 de lei (redus de la 100 de lei), “Karuna”, de Risvan Vlad Rusu, cu 40 de lei de la 45 de lei, “Dictionar de simboluri” - 30 de lei. “Vindecarea cu pietre pretioase si cristale” are un pret de 20 de lei.

Pentru cei interesati sa-si schimbe viata, "Cartea lui Mormon” este gratuita. "Mi-a schimbat viata si este ceva frumos. Merge mana in mana cu Biblia. Suntem din America si aici vrem sa impartasim asta”, a spus sora Andrus. Cartea este tradusa in 100 de limbi, iar la stand mai sunt exemplare in alte cateva idiome. Editia de vara a Bookfest, organizata la Romexpo, se incheie duminica.