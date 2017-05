”Situatia achizitiei de ambulante este in atentia mea si a echipei mele. Am avut discutii, in ultimele saptamani, cu doamna ministru Carmen Dan, cu domnul ministru Florian Bodog si cu domnul secretar de stat Raed Arafat. Saptamana viitoare, imediat ce domnul Arafat revine in tara, ma voi intalni cu toti trei, pentru a clarifica problema. Important e ca pacientii romani sa beneficieze cat mai rapid de servicii moderne de ambulanta”, a scris premierul Sorin Grindeanu, duminica, pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

Reactia premierului vine in contextul disputei dintre Florian Bodog si Raed Arafat pe aceasta tema.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca licitatia inceputa de IGSU pentru acordul-cadru de achizitionare a noilor ambulante nu mai este valabila si ca trebuie incheiat un nou protocol intre Ministerul Santatatii si Ministerul Afacerilor Interne, astfel incat sa fie reluata procedura. Secretarul de stat Raed Arafat il contrazice, sustinand ca, daca se renunta la licitatia inceputa de IGSU, se va intarzia foarte mult, astfel ca primele ambulante vor putea fi preluate abia la jumatatea anului viitor, in conditiile in care dotarile ambulantei si SMURD sunt invechite. ”Sa isi asume responsabilitatea cei care semneaza (protocolul - n.r.) atunci cand vor muri oameni pentru ca nu avem ambulante”, a averizat Raed Arafat.