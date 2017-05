Sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat 2017 se va desfasura la Colegiul National „Mihai Viteazul” din Ploiesti in perioada 29 mai - 9 iunie. La examene s-au inscris 223 de elevi de clasa a XII-a, potrivit News.ro. Dintre acestia, 46 de elevi fac parte din loturile olimpice scolare pe discipline, 144 de elevi sunt inclusi in loturile sportive scolare, iar 33 de elevi si-au manifestat intentia de a candida la admiterea in invatamantul superior in afara tarii.

Sesiunea speciala incepe cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana / limba materna, care se va desfasura luni si marti. Miercuri, 31 mai, este programata evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, iar in zilele de 2 si 3 iunie, evaluarea competentelor digitale.

Probele scrise se vor desfasura dupa urmatorul calendar: 6 iunie - limba si literatura romana, 7 iunie - proba obligatorie a profilului, 8 iunie - proba la alegere a profilului si specializarii, 9 iunie - limba si literatura materna.

Afisarea primelor rezultate - in centrul de examen - este prevazuta pentru data de 9 iunie (pana la ora 18:00). Contestatiile pot fi depuse in cursul aceleiasi zile. Rezolvarea contestatiilor a fost programata pentru 10 iunie, zi in care vor fi afisate si rezultatele finale.

Evaluare Nationala 2017, sesiune speciala

Sesiunea speciala a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se va desfasura intre 13 si 16 iunie la Scoala Gimnaziala „Tudor Arghezi” din Capitala. La examene s-au inscris 34 de elevi.

Probele scrise se vor desfasura dupa urmatorul calendar: 13 iunie - limba si literatura romana, 14 iunie - matematica, 15 iunie - limba si literatura materna. Prima afisare a rezultatelor va avea loc in data de 15 iunie (pana la ora 18:00) si este urmata de depunerea contestatiilor in aceeasi zi (18:00 - 20:00). Vineri, 16 iunie, dupa solutionarea eventualelor contestatii, vor fi afisate rezultatele finale.

Sesiunile propriu-zise ale examenului de Bacalaureat si Evaluarii Nationale se vor desfasura in perioada 19 - 30 iunie (Evaluarea national) si 6 iunie - 10 iulie 2017, respectiv 21 august - 6 septembrie (Bacalaureat).

