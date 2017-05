Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, a declarat, luni, ca aplicarea legii salarizarii va duce la situatia in care, probabil, dupa o jumatate de an inflatia si rata de indatorare a statului vor creste atat de mult, incat autoritatile vor fi nevoite sa taie la loc majorarile salariale.

"Daca se insista pe aplicarea acestei legi, vom asista la o lipsa de sustenabilitate. O vom vedea probabil aplicata o jumatate de an, dupa care nu vor mai exista bani, inflatia va creste, rata de indatorare a statului va creste si probabil foarte scurt timp vom reveni la situatia initiala, lucru care insa nu va fi simplu, pentru ca practic se vor taia salariile", a spus Florin Jianu, potrivit Agerpres.

Un alt scenariu pe care il vede Jianu este ca, dupa ce va fi votata, aceasta lege nu va fi deloc aplicata "la fel ca si in cazul celei aprobate de Guvernul Boc, care a fost prorogata in mod constant si care nu a fost aplicata niciodata".

Oficialii Consiliului pentru IMM-uri cer Camerei Deputatilor sa aduca modificari de esenta legii, precum introducerea criteriilor de performanta si a unor evaluari periodice in toate domeniile.

Legea salarizarii, in dezbaterea comisiilor din Camera Deputatilor

Proiectul Legii salarizarii intra, luni, in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor, care este for decizional. Membrii Comisiei de buget urmeaza sa dea, de la ora 14.00, aviz proiectului. Comisia pentru munca va da raportul, in timp ce Comisia pentru buget si cea juridica vor fi sesizate pentru avizare, potrivit News.ro.

Luni se incheie perioada in care deputatii puteau depune amendamente, raportul urmand a fi dat pana pe 6 iunie.

Proiectul legii salarizarii a starnit o serie de critici din partea opozitiei, care a solicitat de doua ori ca ministrul de Finante, Viorel Stefan, sa fie invitat la „Ora Guvernului”, pentru a da explicatii cu privire la sustenabilitatea implementarii Legii salarizarii, cererea fiind respinsa de membrii Biroului Permanent al Camerei Deputatilor.

Liderul deputatilor PSD, Marcel Ciolacu, a argumentat ca proiectul Legii salarizarii este o initiativa parlamentara, care nu e asumata de Guvern, iar ministrul nu este nevoit sa stie „cat de sustenabila este sau nu”.

„Fiind o initiativa parlamentara, dupa ce va fi aprobata aceasta lege, suntem de acord ca domnul Ministru sa vina si sa raspunda plenului Parlamentului, legea aprobata de catre Parlament daca este sustenabila sau nu. Este un nonsens solicitarea Partidului National Liberal si un pic impotriva firii normale a lucrurilor”, a argumentat deputatul PSD, potrivit stenogramei sedintei Biroului Permanent de marti.

Deputatul PMP Eugen Tomac a spus, la randul sau, ca Legea salarizarii vizeaza si bugetul tarii, motiv pentru care este „esential” sa se primeasca un raspuns din partea ministrului de Finante.

Si deputatul PNL Victor Paul Dobre a intervenit in discutie pentru a afirma ca este foarte important ca Viorel Stefan sa se pronunte pe Legea salarizarii, inainte de a fi votata de plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional.

„Vom fi in situatia in care, si vad aici o cerere ca sa dezbatem in procedura de urgenta legea salarizarii. Pai ca sa luam o decizie pe legea salarizarii, cred ca este foarte important ca domnul ministru de Finante sa ne spuna daca poate sustine o anvelopa salariala de 32 de miliarde de lei. Este cifra avansata de Guvern”, a subliniat viceliderul deputatilor PNL.

Plenul Senatului a aprobat, saptamana trecuta, Legea salarizarii, cu 85 de voturi ”pentru”, 10 voturi ”impotriva” si 12 abtineri. Plenul Senatului a aprobat legea salarizarii fara a admite niciunul dintre amendamentele respinse de Comisia de munca.

Proiectul a fost dezbatut doar trei zile in comisie la Senat si este de asteptat ca si la Camera Deputatilor sa treaca rapid.

Sursa foto: Dreamstime.com