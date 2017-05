Clinica Medicover din Oregon Park acopera o suprafata de peste 700 de metri patrati la parterul Cladirii B din complexul de birouri si asigura acces facil la servicii medicale la cele mai inalte standarde, atat pentru angajatii care lucreaza in partea de nord a capitalei, cat si pentru locuitorii din zona, se arata in comunicatul de presa.

Noua unitate Medicover este dotata cu echipamente de ultima generatie si pune la dispozitie peste 20 de specialitati medicale la cele mai inalte standarde suedeze, inclusiv Medicina Generala si Interna, Cardiologie, O.R.L., Obstetrica si Ginecologie, Dermatologie si Psihologie. Clinica include, de asemenea, departamente specializate pentru servicii complete de Medicina Muncii si consultanta in Wellness si Nutritie.

Anul trecut ne-am concentrat pe extinderea retelei noastre in Romania, astfel ca am deschis doua clinici noi, am achizitionat o a treia, si am relocat si extins alte doua unitati. Anul acesta, pe langa extinderea la nivel regional, continuam sa ne dezvoltam reteaua principala din Bucuresti, pentru a raspunde cererii semnificative din partea pacientilor locali si comunitatii de business. Cererea pentru serviciile noastre medicale de inalt nivel a continuat sa creasca, iar 95% dintre pacientii nostri se declara multumiti si foarte multumiti de acestea

Adrian Peake, director general Medicover Romania