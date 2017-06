Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, in mesajul prilejuit de Ziua Internationala a Copilului, ca isi doreste pentru copiii romani un sistem de educatie care sa stimuleze valorile si sa previna abandonul scolar si conditii ca acestia sa creasca sanatosi.

”Astazi, de Ziua Internationala a Copilului, cred ca este un bun moment sa reflectam asupra viitorului copiilor nostri prin prisma actiunilor noastre din prezent. Copiii au nevoie de caldura sufleteasca pentru a creste frumos, dar si de responsabilitate din partea noastra pentru a le asigura confortul normal unei tari europene si egalitate de sanse in ceea ce priveste accesul la educatie si sanatate. Imi doresc pentru copiii din Romania un sistem de educatie de calitate, care sa stimuleze valorile, imi doresc pentru ei masuri prin care sa putem preveni abandonul scolar, conditii ca ei sa creasca sanatosi si mandri de tara in care s-au nascut”, se arata in mesajul primului-ministru.

Acesta ii invita pe parinti sa se straduie ca in fiecare zi sa le faca o copilarie cat mai frumoasa copiilor lor.

De 1 Iunie, Grindeanu si-a schimbat fotografia de coperta de pe Facebook postand un desen facut de un copil pe care scrie ”Hotarare de Guvern - Azi toti copiii sa fie fericiti”.

Sursa foto: Agerpres