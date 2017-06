Contractul pentru lotul de autostrada Cristian-Rasnov, capatul nordic al autostrazii Comarnic - Brasov, a fost atribuit asocierii Alpenside SRL - Specialist Consulting SRL de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anuntat joi compania. Atribuirea a fost anuntata miercuri de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a precizat ca in acest an vor incepe lucrarile, daca nu vor fi depuse contestatii.

Contractul a fost atribuit miercuri, 31 mai, dupa ce CNAIR a finalizat procedura de achizitie si analiza ofertelor pentru proiectarea si executia sectorului de autostrada Rasnov - Cristian (km 162+300 - km 168+600) si a drumului de legatura cu profil de autostrada care asigura descarcarea traficului rutier spre orasul Brasov, conform News.ro.

Sectorul Rasnov - Cristian face parte din tronsonul Comarnic - Brasov, parte a autostrazii Bucuresti - Brasov, in lungime de 168 kilometri.

"Procedura de achizitie publica a fost castigata de Asocierea S.C Alpenside S.R.L. - S.C. Specialist Consulting S.R.L. In prezent se asteapta expirarea termenului legal de 10 zile pentru transmiterea unor eventuale notificari/contestatii, privind rezultatul procedurii de atribuire", a precizat CNAIR.

Compania Alpenside SRL, fosta Util Construct Plus, este detinuta de Florin Cristian Mihai, dupa ce a apartinut anterior unei firme cipriote, potrivit relatarilor din presa. Societatea a obtinut mai multe contracte cu statul in ultimii ani.

Potrivit bilantului depus la Ministerul Finantelor, Alpenside SRL a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 106,6 milioane lei si pierderi de 8,83 milioane lei, cu un numar mediu de 138 salariati.

Tronsonul de autostrada Comarnic - Brasov este impartit in cinci sectoare, sectoarele 1 si 5 fiind cele dinspre Comarnic, respectiv dinspre Brasov, in lungime totala de 10 kilometri.

Ministrul Transporturilor a declarat miercuri ca raportul de atribuire pentru centura Comarnic a fost semnat saptamana aceasta si urmeaza sa se desemneze castigatorul.

”Sper sa nu avem contestatii. La Busteni urmeaza in perioada urmatoare. Deci, ce a fost deblocat timp de doi ani uitati ca se deblocheaza acum", a sustinut ministrul Transporturilor.

CNAIR a anuntat in ianuarie ca a prevazut in bugetul pentru acest an sumele necesare realizarii proiectele aflate in pregatire, precum autostrazile Comarnic - Brasov si Targu Mures - Iasi, dar si pentru proiecte in derulare, precum centura Bucurestiului.

Autostrada Comarnic - Brasov a fost promisa in ultimii zece ani in toate campaniile electorale, insa pana acum nu au inceput niciun fel de lucari.

In schimb, in fiecare weekend, iar in perioada verii si in cursul saptamanii, traficul pe Valea Prahovei, mai ales in zona Busteni - Sinaia, este ingreunat din cauza numarului foarte mare de masini care circula pe DN 1 intre Brasov si Bucuresti.

Sursa foto: Africa Studio / Shutterstocl.com