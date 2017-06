Piata jucariilor din Romania va depasi 230 milioane euro in acest an si este considerata una cu o competitie puternica, cu 90% din produse provenite din import, iar cea mai rapida crestere este pe segmentul jucariilor de constructie, de tip Lego, potrivit unui studiu al agentiei de marketing Perceptum, remis News.ro .

Pe piata romaneasca, ponderea cea mai ridicata o au jucariile diverse, categorie in care intra jucariile pentru sugari si jucariile dinamice: zmee, cercuri hoola hoop, fresbee, moristi, ceasuri, pusculite, vehiculele si armele de jucarie, precum si figurinele si jucariile de plus.

Jocurile video si pe computer, consolele si articolele sportive sunt exluse din aceasta categorie.

"Pana in 2020, segmentul cu cea mai spectaculoasa crestere, de aproximativ 80%, va fi cel al jucariilor de constructie (de tip Lego), insa cota de piata a acestei categorii va ramane redusa", arata studiul.

Inprezent, peste 90% din jocurile si jucariile vandute in Romania provin din import, piata fiind considerata una extrem de competitiva.

Ca urmare a concurentei puternice de pe aceasta piata, trei dintre cele mai mari companii din domeniu – Noriel, Intertoy Zone si Toys&Games – s-au reunit anultrecut sub controlul aceleiasi entitati, Jonagold CEE Holding.

"Un alt specific al pietei autohtone de jucarii este si faptul ca romanii prefera sa cumpere jucarii brevetate, precum Disney, Batman sau Spiderman", arata studiul.

Romania are peste 130 de firme care activeaza in comertul cu jocuri si jucarii traditionale, cu peste 2.500 de angajati. Cei mai importanti sase retaileri de pe piata romaneasca a jucariilor au cumulat, in 2015, o cifra de afaceri de 110 milioane de euro, nivel aproape dublu fata de 2014.

“Printre factorii care influenteaza cererea pentru jucariile traditionale se afla imbatranirea populatiei si cresterea competitiei cu noile produse IT&C, care substituie tot mai mult segmentul dintai. Nu doar jocurile video, dar si telefoanele smart, tabletele si alte produse de divertisment concureaza in preferintele copiilor. Producatorii vor fi nevoiti sa ia in calcul, tot mai mult, componenta hi-tech a jucariilor si sa-si actualizeze permanent oferta, in functie de noii idoli ai generatiei tinere, pe care aceasta ii doreste in miniatura”, a declarat directorul de strategie al Perceptum Concept, Raluca Ghilea, citata in studiu.

Anul trecut, piata romaneasca a jocurilor si jucariilor a depasit 160 milioane euro, cu un avans semnificativ al comertului online.

Potrivit Perceptum, piata va continua sa creasca si anul viitor, insa 2019 ar putea aduce un usor declin, care sa se accentueze in 2020.

Piata jucariilor din Romania reprezinta 1,5% din cea europeana, fiind pe locul al treilea in regiune, dupa pietele din Polonia si Ungaria. In acest an, piata jucariilor traditionale din Uniunea Europeana este estimata la 25 miliarde euro.

Sursa foto: Pixabay.com