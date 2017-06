CFR Calatori a vandut pasagerilor bilete la un tren regio pe ruta Brasov - Bucuresti Nord, intr-un vagon care nu a existat in componenta garniturii. Zeci de oameni au fost nevoiti sa calatoreasca in picioare.

Trenul Regio 3012 a plecat duminica din Brasov la ora 18.15 cu doua vagoane, desi circa 30 de persoane au cumparat bilete cu rezervare de loc la vagonul 3 al garniturii, potrivit News.ro. Pasagerii au constatat ca vagonul la care au bilete nu exista si au fost nevoiti sa calatoreasca in picioare, in spatiile dintre vagoane si pe scari pana la destinatie, in Gara de Nord din Bucuresti, unde trenul a ajuns putin dupa ora 22.00.

CFR Calatori a anuntat ca pasagerii care au calatorit in picioare isi vor primi banii inapoi.

S-a dispus dosar de cercetare si cei care au gresit vor fi sanctionati. Se va restitui contravalorea biletelor celor care au avut bilete cu loc la acel tren. Ne cerem scuze pentru situatia creata Alina Predescu, purtator de cuvant CFR Calatori

Pasagerii afectati trebuie sa depuna o cerere la ghiseul de relatii cu publicul din Gara de Nord, la care sa ataseze biletul de calatorie.

Alina Predescu a mai spus, pentru News.ro, ca o astfel de eroare poate surveni pe fondul traficului crescut din aceasta perioada, cu ocazia minivacantei de Rusalii, cand compania incearca sa dimensioneze trenurile cele mai solicitate.