Sansele de supravietuire ale romanilor diagnosticati cu cancer, al caror numar trece de 78.000 in fiecare an, potrivit asociatiilor pacientilor, ar creste semnificativ daca radioterapia ar fi mai mult folosita, din moment ce peste 70% dintre acestia se califica pentru un astfel de tratament.

Mai putin de o treime dintre pacientii care se califica beneficiaza de o procedura de radioterapie, ceea ce inseamna ca cel mult 17.000 de romani diagnosticati cu cancer in fiecare an, respectiv aproximativ o cincime din numarul total, primesc o sansa mai buna la viata, din cauza capacitatii reduse de tratament cu radioterapie la nivel national. Clinicile Ametyst contribuie la aceasta cifra cu peste 6.000 de pacienti in fiecare an, ceea ce inseamna 35% din tratamentele cu radioterapie din Romania.

Radioterapia asigura un raport bun cost per beneficiu in comparatie cu chirurgia si chimioterapia, dar ramane complet sub-utilizata in Romania, sustin reprezentantii Ametyst. Cu o rata de supravietuire de 85-90% in primul an si de 75-80% in decurs de doi ani de la tratament, radioterapia are o rata destul de buna de vindecare a cancerului, daca boala este diagnosticata intr-o faza incipienta.

„Am tratat pana in prezent peste 6.000 de pacienti, inclusiv copii. Folosim tehnologii care salveaza vieti, extrem de costisitoare, operate de doctori si personal medical cu calificare. Unii dintre doctori s-au intors in Romania pentru ca sunt ferm convinsi ca si romanii merita radioterapie in tara lor la acelasi nivel calitativ ca in Europa”, a declarat dr. Gabriel Kacso, medic primar, director medical Amethyst Romania.

Clinicile Amethyst asigura radioterapie externa pentru adulti si copii de toate varstele, brahiterapie pentru toate zonele inclusiv brahiterapie interstitiala, precum si iradiere corporala totala (ICT) pentru adulti si copii, aceasta din urma fiind o procedura unica in Romania. ICT este utilizata pentru a scadea imunitatea pacientului, in locul terapiei costisitoare cu medicamente, inaintea transplantului de maduva folosit in principal la tratamentul leucemiei.

Doctorii si personalul medical de la cele doua clinici Amethyst din Bucuresti si Cluj, alaturi de miile de pacienti tratati in ultimii trei ani, spera ca institutiile statului vor acorda o atentie sporita radioterapiei ca fiind o procedura medicala cu grad ridicat de succes in lupta impotriva cancerului.