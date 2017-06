Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, marti, la Parlament, ca ultima varianta a Legii salarizarii agreata cu Ministerul Finantelor prevede ca abia de la 1 ianuarie 2018 toti bugetarii vor avea o crestere a salariului brut cu 25%, iar de la 1 martie profesorii si medicii vor primi in plus diferenta de bani promisa, potrivit News.ro.

Am avut patru variante pe care le- am discutat de dimineata. Este vorba de varianta finala acum asupra careia am convenit cu secretarii de stat initial de la MFP si acum telefonic chiar si cu domnul ministru de Finante in care ar urma sa facem majorari salariale la absolut toti bugetarii cu 25% cresteri pe salariul brut incepand cu data de 1 ianuarie 2018, dupa care, incepand cu data de 1 martie, o majorare de inca 20% la salariile pentru educatie, care, cumulat cu cei 25% inseamna per total o crestere de 50% cum am promis si cu grila pana in 2022 pentru medici si asistente tot de la 1 martie. Aceasta ar fi varianta cu care noi intram in comisie

