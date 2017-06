Caile de acces in statiile de metrou Piata Victoriei 1, Aviatorilor, Mihai Bravu si Piata Iancului vor fi inchise incepand din 7 iunie pana pe 20 iunie, pentru modernizarea instalatiei de taxare. Incepand cu 21 iunie, Metrorex va moderniza sistemul de acces in statiile de metrou Piata Romana, Gara de Nord 1, Universitate si Dristor 2.

In statia Piata Victoriei 1 se va inchide, miercuri, accesul dinspre Bulevardul Lascar Catargiu si Bulevardul Iancu de Hunedoara si cel dinspre dinspre Bulevardul Lascar Catargiu si Calea Victoriei, in statia Aviatorilor vor fi inchise caile de acces dinspre Piata Charles de Gaulle, Bulevardul Aviatorilor si Calea Dorobanti, precum si accesul dinspre Piata Charles de Gaulle, Bulevardul Aviatorilor si Bulevardul Maresal Constantin Prezan, in statia Mihai Bravu - accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu, Strada Vitejilor, iar in statia Piata Iancului - accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu, Soseaua Iancului, potrivit Metrorex, citat de News.ro.

Lucrarile de modernizare a sistemului de taxare la aceste cai de acces sunt programate sa se incheie in 13 iunie, precizeaza Metrorex.

Incepand cu 14 iunie, continua lucrarile in statiile de metrou Piata Victoriei 1, Aviatorilor, Mihai Bravu si Piata Iancului cu celelalte cai de acces, astfel: in statia de metrou Piata Victoriei 1 va fi inchis accesul dinspre Bulevardul Aviatorilor si strada Paris, in statia Aviatorilor va fi inchis accesul dinspre Piata Charles de Gaulle, Bulevardul Aviatorilor, Parc Herastrau, la Mihai Bravu - accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu si Strada Penes Curcanul, iar in statia Piata Iancului va fi inchis accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu, Strada Pache Protopopescu.

Lucrarile de modernizare a sistemului de taxare la aceste cai de acces sunt programate sa se incheie in 20 iunie.

In perioada cu 21 - 27 iunie, Metrorex va inchide, pentru modernizare, accesul dinspre Bulevardul Gheorghe Magheru, Strada Tache Ionescu din statia Piata Romana, accesul E dinspre Calea Grivitei, strada Gheorghe Polizu si accesul F dinspre Calea Grivitei, Bulevardul Gheorghe Duca din statia Gara de Nord 1, accesul dinspre Bulevardul Nicolae Balcescu, strada Ion Campineanu si strada Batistei din statia Universitate si accesul dinspre Strada Dristorului, Bulevardul Camil Ressu de la Dristor 2.

Incepand cu 28 iunie, vor continua lucrarile la statiile de metrou mentionate, astfel: in Piata Romana - accesul dinspre Bulevardul Gheorghe Magheru, Piata Romana, in Gara de Nord 1 - accesul A dinspre Calea Grivitei, Bulevardul Gheorghe Duca si accesul B Piata Garii de Nord, Universitate - accesul dinspre Piata Universitatii si Dristor 2 - accesul dinspre strada Dristorului, strada Baba Novac.

Lucrarile de modernizare a cailor de acces de la aceste statii sunt programate sa se incheie in 4 iulie.

In perioada 5 - 11 iulie, vor fi inchise accesul C dinspre Calea Grivitei, Bulevardul Gheorghe Duca si accesul D dinspre Calea Grivitei, strada Gheorghe Polizu din statia Gara de Nord.

Pana in prezent, au fost finalizate lucrarile de modernizare la 24 de puncte de acces din 12 statii de metrou, precizeaza Metrorex.

Lucrarile de modernizare a sistemului de acces in 41 de statii de metrou includ inlocuirea turnichetilor cu porti batante. Potrivit Metrorex, dupa implementarea noilor porti batante in toate statiile de metrou, acestea vor fi dotate, pe langa sistemul de citire a benzii magnetice pentru cartele, si cu un sistem de citire a cardurilor contactless.

De asemenea, Metrorex va achizitiona 139 de automate de vandut cartele prevazute sa dea rest si sa functioneze cu sistem POS.

Proiectul de modernizare a sistemului de control - acces este finantat din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si este in valoare de 149,7 milioane de lei, fara TVA.