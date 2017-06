Consilierii generali au aprobat, joi, proiectul de hotarare care prevede acordarea unui stimulent financiar in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuti, cu conditia ca unul dintre parinti sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti, iar copilul sa se fi nascut intr-una dintre maternitatile din Capitala.

Suma de 2.500 de lei va fi acordata o singura data pentru fiecare nou-nascut, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei, in baza unui dosar care va contine actul de indentitate al unuia dintre parinti in original si copie, certificatul de nastere al copilului in original si copie, biletul de iesire din spital sau certificatul medical constatator al nasterii si o cerere tip, potrivit proiectului aprobat de CGMB, citat de News. Dosarul cu documentele doveditoare trebuie depus la sediul Directiei in termen de o luna de la nasterea copilului.

Pentru acordarea stimulentului, cel putin unul dintre parinti trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti, iar copilul sa se fi nascut intr-una dintre maternitatile din Capitala.

In expunerea de motive, municipalitatea arata ca, in recensamantul din 2011 realizat de Eurostat, Romania se afla printre primele cinci state din 28 in care declinul demografic este cauzat de sporul natural negativ si de migratie, astfel ca este necesara crearea unor servicii sociale care sa stimuleze natalitatea, iar conform Institutului National de Statistica, in perioada 2010-2015, numarul nou-nascutilor cu parintii cu domiciliul in Bucuresti a scazut.

Stimulent pentru casatorie

In sedinta din 18 mai, consilierii generali au aprobat si proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei va acorda un stimulent de 1.500 de lei net fiecarei familii de tineri care se casatoresc, cu conditia ca cel putin unul dintre soti sa fie la prima casatorie si cel putin unul dintre ei sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti.

Scandal la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost intrerupta din cauza unui scandal izbucnit dupa ce mai multi cetateni, inclusiv reprezentanti ai societatii civile, au fost impiedicati sa intre la sedinta. Oamenii s-au imbrancit cu politistii locali si cu jandarmii, iar in urma scandalului reprezentantii Primariei au chemat echipaje SMURD, dupa ce trei politisti locali ar fi fost raniti in busculada creata.

Gabriela Firea a parasit sala de sedinte a Consiliului General, in contextul scandalului, si a spus ca vor fi facute plangeri penale.

