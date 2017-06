Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Halep va evolua din nou pentru trofeul Suzanne Lenglen, dupa ce a ratat castigarea lui in 2014, cand a pierdut in fata rusoaicei Maria Sarapova.

Desi a pierdut un set, Halep a evoluat foarte bine in partida cu sportiva ceha, pe care o mai invinsese de patru ori din cinci intalniri, niciuna insa pe zgura. Jucatoarea romana nu a facut un meci eroic, ci unul tactic foarte bun, inteligent, fara a se panica sau enerva in momentele in care Pliskova a evoluat mai bine. Romanca a confirmat previziunile specialistilor si a ajuns in finala celui de-al doilea Grand Slam al anului, care va incheia un sezon de exceptie pentru ea pe zgura, cu doar doua infrangeri pana acum, scrie News.ro.

Primul set a curs firesc in favoarea romancei, pentru ca Halep a jucat exact, calm si a servit mai bine decat adversara. Lipsita de mobilitate si cu un bagaj tehnic mai sarac, Pliskova nu s-a putut baza in acest set nici pe atuurile ei, serviciul si lovitura de dreapta. Serviciul a avut o proportie mica de reusita a primului, iar cu dreapta a gresit mult.

Halep a cautat si a reusit sa creasca durata schimburilor, inaltimea si profunzimea mingilor, sa deschida unghiurile si sa o miste pe teren cat mai mult pe Pliskova, pentru a o impiedica pe aceasta sa loveasca din pozitii confortabile.

Romanca a obtinut break-ul in ghemul al treilea, apoi a anulat doua mingi de rebreak pentru a face diferenta de 3-1. Tinandu-si bine serviciul, Halep a pastrat avantajul pana la finalul setului, pe care l-a castigat cu 6-4, in 43 de minute.

Situatia s-a schimbat la 180 de grade in setul secund. Pliskova s-a miscat mai mult, a lovit mai tare si mai precis, a venit la fileu, servind mai bine in acelasi timp, mai ales cu al doilea. Halep nu a mai reusit sa contracareze forta loviturilor adversarei, iar numarul erorilor comise de ea a crescut. Tot un break a facut diferenta, pe care Pliskova l-a obtinut in ghemul al saselea. La 5-2, sportiva ceha a ratat o minge de set. Ea a pus capat setului in ghemul urmator, castigand cu 6-3, dupa alte 32 de minute.

In decisiv, Halep a jucat chiar mai bine decat in primul set, a putut sa revina la planul initial si sa se impuna. Ea a reusit cateva executii extraordinare care au descumpanit-o pe rivala. Sportiva romana a fcaut break-ul la 2-1 si a condus cu 4-1 apoi. Pliskova a castigat pe propiul serviciu si imediat a facut si ea break. A fost ultimul ei ghem de pe tabela, pentru ca Halep le-a castigat pe urmatoarele si a incheiat decisvul, cu 6-3, dupa doua ore de la start.

In ultimul act, Halep va juca, sambata, de la ora 16.00, in premiera, impotriva sportivei letone Jelena Ostapenko, locul 47 WTA. Ostapenko a implinit, joi, 20 de ani, in ziua in care a invins-o cu scorul de 7-6 (4), 3-6, 6-3 pe elvetianca Timea Bacsinszky, locul 31 WTA si cap de serie numarul 30, calificandu-se pentru prima data in finala unui Grand Slam. Tanara letona nu are niciun trofeu in palmares, de cand evolueaza ca profesionista.

Calificarea in finala este recompensata la Roland Garros cu 1.060.000 de euro si cu 1.300 de puncte WTA. Invingatoarea va primi 2,1 milioane de euro si 2.000 de puncte WTA.