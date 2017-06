In data de 8 Iunie 2017 a avut loc la Ministerul Sanatatii o dezbatere a profesionistilor in sanatate pe tema Zilei Mondiale Fara Tutun - Tutunul, o amenintare la adresa dezvoltarii durabile, organizata de catre Initiativa 2035 Fara Tutun, in parteneriat cu Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Cu aceasta ocazie, s-a propus o foaie de parcurs privind controlul consumului de tutun 2017-2030, inaintata Ministerului Sanatatii spre evaluare.

Aceasta foaie de parcurs are ca viziune o tara in care morbiditatea si mortalitatea sa nu mai aiba legatura cu dependenta de tutun, pe scurt, asa cum recomanda Organizatia Mondiala a Sanatatii, ”o tara in care sa vorbim despre tutun la timpul trecut”. Foaia de parcurs isi propune sa orienteze actiunile factorilor decizionali in directia dorita pe baza dovezilor si argumentelor stiintifice si sa asiste autoritatile in atingerea obiectivului si viziunii. Pregatirea foii de parcurs beneficiaza de o relatie stransa de lucru cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si se bazeaza pe expertiza unui grup consultativ al forurilor profesionalesi discutii tehnice cu reprezentantii acestora, dar si pe noile dovezi privind controlul tutunului in Europa si evolutiile actuale din domeniu.

De asemenea, au fost prezentate rezultatele celui mai recent studiu populational asupra nivelului de sustinere al politicilor care vizeaza reducerea consumului de tutun in Romania.

Politicile de reducere a consumului de tutun sunt un element central in respectarea dreptului la viata si a dreptului la asigurarea celor mai inalte standarde de sanatate. In cazul Romaniei, consumul de tutun este una dintre provocarile cele mai importante de sanatate publica datorita rolului covarsitor pe care il are in producerea si perpetuarea bolilor cronice, principala cauza de dizabilitate si deces.

In Romania, principalele cauze de deces sunt reprezentate de bolile cardiovasculare si tumorile maligne, urmate indeaproape de bolile respiratorii. Aceleasi afectiuni sunt principalii responsabili de scaderea calitatii vietii cetatenilor, indicator evaluat prin anii potentiali de viata sanatoasa pierduti prin dizabilitate sau deces prematur si care se manifesta concret in speranta de viata sanatoasa la 65 de ani (de asemenea in scadere).

Consumul de tutun este recunoscut pe plan mondial a fi cea mai importanta cauza evitabila a bolilor cronice astfel incat reducerea lui se asociaza cu cea mai semnificativa imbunatatire a indicatorilor care reflecta calitatea vietii. Scaderea prevalentei bolilor cardiovasculare si a cancerelor se observa in tarile care au aplicat consecvent masuri comprehensive de control al tutunului, fapt ce s-a asociat si cu cresterea duratei de viata sanatoasa.

In Romania, fumatul este un factor de risc major pentru bolile cronice, contribuind semnificativ la cresterea numarului de ani sanatosi pierduti datorita dizabilitatii si decesului prematur. De aceea se considera ca fumatul este una din cauzele principale ale poverii pentru societate si individ, legata de starea de sanatate.

Bolile cronice provocate de fumat nu apar imediat ci dupa 15 - 20 de ani de consum. Efectele reducerii lui se vad pe termen scurt si mediu, in special asupra bolilor cardiovasculare si pe termen mediu si lung, in ceea ce priveste cancerele si bolile respiratorii cronice.

Romania a progresat semnificativ in ultimii ani in initierea schimbarii atitudinilor culturale si sociale fata de fumat, prin adoptarea legislatiei privind interzicerea fumatului in spatiile publice inchise la sfarsitul anului 2015, legea nr. 15/2016, cat si in contextul adoptarii masurilor prevazute in Directiva Comisiei Europene nr. 2014/ 40/ EU privind produsele din tutun, masuri care se adreseaza cu precadere descurajarii debutului fumatului in randul copiilor si tinerilor.

Se estimeaza ca:

aproape jumatate de milion de copii romani cu varsta intre 10 si 18 ani (477.050), reprezentand aproximativ un sfert din totalul copiilor din aceasta categorie de varsta, au incercat cel putin o data in viata sa fumeze;

11,2% dintre copiii scolarizati cu varsta intre 13 si 15 ani fumeaza constant (adica au afirmat ca au fumat in ultimele 30 de zile), ceea ce inseamna ca aproximativ 70.000 de copii din aceasta categorie de varsta au sanse mari de a deveni in curand fumatori zilnici;

32.608 copii cu varsta de 15 ani, reprezentand 14% din totalul acestei categorii de varsta, fumeaza zilnic;

mai mult de jumatate (58%) dintre fumatorii romani afirma ca au inceput sa consume constant tutun inaintea varstei de 18 ani, iar o treime (33%) intre 19 si 25 de ani.

Experienta statelor care au reusit reducerea prevalentei fumatului in randul tinerilor precum si rezultatele studiilor stiintifice indica directiile concrete de actiune: masuri adresate produsului (reducerea atractivitatii si capacitatii de inducere a adictiei nicotinice), consumatorului (educatia formala si non-formala a copiilor si adultilor) si pietei (reducerea disponibilitatii si accesibilitatii produselor din tutun). Astfel, vor fi influentate toate cele trei categorii de factori determinanti ai debutului si mentinerii comportamentului de fumator: mediul socio-cultural, anturajul personal si factorii individuali.

Romania a implementat toate masurile recomandate in Strategia MPOWER a OMS dar in proportii diferite.

Monitorizarea consumului de tutun este realizata la intervalele recomandate de OMS, prin Programul National de Promovare a Sanatatii al Ministerului Sanatatii.

Protectia nefumatorilor fata de efectele fumatului pasiv este implementata incepand cu luna martie a anului 2016 la standardele recomandate de OMS.

Oferirea ajutorului pentru renuntarea la fumat este asigurata prin Subprogramul national de combatere a consumului de tutun al Ministerului Sanatatii, prin care se asigura consilierea telefonica gratuita si medicatia non-nicotinica pentru tratamentul dependentei nicotinice (doar in unele zone ale tarii).

Avertizarea (Warn) consumatorilor produselor din tutun despre efectele fumatului este asigurata inca din anul 2008 prin inscriptionarea pachetelor de tutun cu avertismente grafice de sanatate.

Intarirea (Enhance) interzicerii publicitatii, promovarii si sponsorizarii pentru produsele din tutun nu a mai fost abordata din anul 2008, actual fiind permise mai multe forme de publicitate care au impact in special asupra tinerilor.

Cresterea (Raise) taxelor aplicate produselor din tutun se face in mod continuu, conform unui calendar agreat cu Comisia Europeana, dar procentul cresterii este mic.

Se estimeaza ca implementarea completa a Strategiei MPOWER ar determina o scadere a deceselor premature provocate de fumat de aproape 900.000 de romani in urmatorii 40 de ani.

Sursa foto: Pisit Koolplukpol / Shutterstock.com